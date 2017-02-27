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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2369237023712372

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 273
Не нижче 24.50
50%
136
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:43

  Yuri_61 написав:Долары не покупать!!!
Гривна будет следующие 5 - 10 лет только укрепляться до 8 (2030 год)

При курсе 8 на депозитах в гривнах у физиков на моменте $30+ млрд будет.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:50

  Zebra написав:
  Yuri_61 написав:Долары не покупать!!!
Гривна будет следующие 5 - 10 лет только укрепляться до 8 (2030 год)

При курсе 8 на депозитах в гривнах у физиков на моменте $30+ млрд.
Дружите с головой.


Да что там депозит... Средняя з.п - 1500 долларов. Да и минималка почти 600 у.е. (как запланировано в 2020). Боюсь европе надо подтягивать свои стандарты под нас.
Не говоря уже о том что тут дай Бог процетов 30% физиков платит налоги с доходов.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:53

  Zebra написав:
  Yuri_61 написав:Долары не покупать!!!
Гривна будет следующие 5 - 10 лет только укрепляться до 8 (2030 год)

При курсе 8 на депозитах в гривнах у физиков на моменте $30+ млрд.
Дружите с головой.


а кто виноват, что ЗВР бешенно растут?
курс па30 был когда ЗВР= 5 ярдов
Сейчас 22 ярда,
ОВДП каждый год будут только наращивать
бесконечная пирамида, пока не грянет мировой кризис
но его не будет ещё лет 10 !
ЗВР до 2030 года вырастут до 40 ярдов
и если не будет страшной эмиссии гривны и роста зарплат (до 1 тыс $) и пенсий (до 500$)?
без существенного роста денежной массы и размере ЗВР от 30 до 40 ярдов
запросто курс па8 будет. Просто некуда деться.
Экспортёры умрут, импортёры процветать будут, пока будет пирамила ОВДП (она вечная, повторюсь) до мирового кризиса!
Но его не будет!
Вот такая засада нынешним украинским баксодержателям
я сам в бешенстве от этого укрепляжа гривны, но никто и ничто не исправит ситуацию: гривна до 30 года к 8.0.
Yuri_61
 
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