При курсе 8 на депозитах в гривнах у физиков на моменте $30+ млрд будет.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:43
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:50
Да что там депозит... Средняя з.п - 1500 долларов. Да и минималка почти 600 у.е. (как запланировано в 2020). Боюсь европе надо подтягивать свои стандарты под нас.
Не говоря уже о том что тут дай Бог процетов 30% физиков платит налоги с доходов.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:53
а кто виноват, что ЗВР бешенно растут?
курс па30 был когда ЗВР= 5 ярдов
Сейчас 22 ярда,
ОВДП каждый год будут только наращивать
бесконечная пирамида, пока не грянет мировой кризис
но его не будет ещё лет 10 !
ЗВР до 2030 года вырастут до 40 ярдов
и если не будет страшной эмиссии гривны и роста зарплат (до 1 тыс $) и пенсий (до 500$)?
без существенного роста денежной массы и размере ЗВР от 30 до 40 ярдов
запросто курс па8 будет. Просто некуда деться.
Экспортёры умрут, импортёры процветать будут, пока будет пирамила ОВДП (она вечная, повторюсь) до мирового кризиса!
Но его не будет!
Вот такая засада нынешним украинским баксодержателям
я сам в бешенстве от этого укрепляжа гривны, но никто и ничто не исправит ситуацию: гривна до 30 года к 8.0.
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