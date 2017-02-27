При курсе 8 на депозитах в гривнах у физиков на моменте $30+ млрд будет.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:43
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:50
Да что там депозит... Средняя з.п - 1500 долларов. Да и минималка почти 600 у.е. (как запланировано в 2020). Боюсь европе надо подтягивать свои стандарты под нас.
Не говоря уже о том что тут дай Бог процетов 30% физиков платит налоги с доходов.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:53
а кто виноват, что ЗВР бешенно растут?
курс па30 был когда ЗВР= 5 ярдов
Сейчас 22 ярда,
ОВДП каждый год будут только наращивать
бесконечная пирамида, пока не грянет мировой кризис
но его не будет ещё лет 10 !
ЗВР до 2030 года вырастут до 40 ярдов
и если не будет страшной эмиссии гривны и роста зарплат (до 1 тыс $) и пенсий (до 500$)?
без существенного роста денежной массы и размере ЗВР от 30 до 40 ярдов
запросто курс па8 будет. Просто некуда деться.
Экспортёры умрут, импортёры процветать будут, пока будет пирамила ОВДП (она вечная, повторюсь) до мирового кризиса!
Но его не будет!
Вот такая засада нынешним украинским баксодержателям
я сам в бешенстве от этого укрепляжа гривны, но никто и ничто не исправит ситуацию: гривна до 30 года к 8.0.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:04
ЗВР до Яныка были 38 ярдов, если что. 22 это вовсе не много.
С чего вы взяли, что их будут покупать?.. Вы уже купили ОВДП?..
высосано из пальца.
высосано из пальца.
Что за бредовый поток сознания?.. почему в других, отличных от Украины, странах, укрепления местных валют в три раза не происходит?..
Почему все эти страны не живут на пирамидах ОВДП?..
Почему наши экспортеры умрут, наши ОВДП будут покупать, но при этом иностранные экспортеры, которые обеспечивают нам импорт, будут продолжать горбатиться на производствах, вместо того, чтобы печатать ОВДП ?
почему только украинским ?
Юрий, ветку могут читать люди, которые не имеют представления о вашей личности. Не вводите в заблуждение.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Уважаемое коммюнитти.
Вы не в курсе, где можно посмотреть информацию о гривневой емиссии.
А так же о том, сколько валюты продал Нац Банк на межбанке?
Мне интересно, как он 7 млрд ОВГЗ 9 октября погашать будет: просто напечатает или продаст долларов из ЗВР?
Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:20
[дикторский голос из кабины пилотов зеленой ракеты] : "граждане пассажиры в скафандрах, начинаем снижение просьба пристегнуть ваши памперсы."
я ж говорил , медали надо было требовать раньше, "взлет" ракеты отменяется.
Киев нал: 24,60/24,70
Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:25
Где вы видели такие цены?!
В Киеве 24,95 отдача минимум!
Нал растет! Видимо закрываются те кто сливался в среду//))
Востаннє редагувалось asti в П'ят 04 жов, 2019 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:26
sergey_sryvkin Ну пошутил человек. Почему нет? А вы всерьёз начали комментировать каждый тезис. Улыбнитесь.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:35
Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:36
asti
выше же пару раз писали. Юнекс банк на нижнем валу, например 24.71
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