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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2370237123722373>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 273
Не нижче 24.50
50%
136
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:43

  Yuri_61 написав:Долары не покупать!!!
Гривна будет следующие 5 - 10 лет только укрепляться до 8 (2030 год)

При курсе 8 на депозитах в гривнах у физиков на моменте $30+ млрд будет.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:50

  Zebra написав:
  Yuri_61 написав:Долары не покупать!!!
Гривна будет следующие 5 - 10 лет только укрепляться до 8 (2030 год)

При курсе 8 на депозитах в гривнах у физиков на моменте $30+ млрд.
Дружите с головой.


Да что там депозит... Средняя з.п - 1500 долларов. Да и минималка почти 600 у.е. (как запланировано в 2020). Боюсь европе надо подтягивать свои стандарты под нас.
Не говоря уже о том что тут дай Бог процетов 30% физиков платит налоги с доходов.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:53

  Zebra написав:
  Yuri_61 написав:Долары не покупать!!!
Гривна будет следующие 5 - 10 лет только укрепляться до 8 (2030 год)

При курсе 8 на депозитах в гривнах у физиков на моменте $30+ млрд.
Дружите с головой.


а кто виноват, что ЗВР бешенно растут?
курс па30 был когда ЗВР= 5 ярдов
Сейчас 22 ярда,
ОВДП каждый год будут только наращивать
бесконечная пирамида, пока не грянет мировой кризис
но его не будет ещё лет 10 !
ЗВР до 2030 года вырастут до 40 ярдов
и если не будет страшной эмиссии гривны и роста зарплат (до 1 тыс $) и пенсий (до 500$)?
без существенного роста денежной массы и размере ЗВР от 30 до 40 ярдов
запросто курс па8 будет. Просто некуда деться.
Экспортёры умрут, импортёры процветать будут, пока будет пирамила ОВДП (она вечная, повторюсь) до мирового кризиса!
Но его не будет!
Вот такая засада нынешним украинским баксодержателям
я сам в бешенстве от этого укрепляжа гривны, но никто и ничто не исправит ситуацию: гривна до 30 года к 8.0.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:04

  Yuri_61 написав:а кто виноват, что ЗВР бешенно растут?
курс па30 был когда ЗВР= 5 ярдов
Сейчас 22 ярда,

ЗВР до Яныка были 38 ярдов, если что. 22 это вовсе не много.

  Yuri_61 написав:ОВДП каждый год будут только наращивать
бесконечная пирамида, пока не грянет мировой кризис

С чего вы взяли, что их будут покупать?.. Вы уже купили ОВДП?..

  Yuri_61 написав:но его не будет ещё лет 10 !

высосано из пальца.

  Yuri_61 написав:
ЗВР до 2030 года вырастут до 40 ярдов

высосано из пальца.

  Yuri_61 написав:и если не будет страшной эмиссии гривны и роста зарплат (до 1 тыс $) и пенсий (до 500$)?
без существенного роста денежной массы и размере ЗВР от 30 до 40 ярдов
запросто курс па8 будет. Просто некуда деться.
Экспортёры умрут, импортёры процветать будут, пока будет пирамила ОВДП (она вечная, повторюсь) до мирового кризиса!
Но его не будет!

Что за бредовый поток сознания?.. почему в других, отличных от Украины, странах, укрепления местных валют в три раза не происходит?..
Почему все эти страны не живут на пирамидах ОВДП?..
Почему наши экспортеры умрут, наши ОВДП будут покупать, но при этом иностранные экспортеры, которые обеспечивают нам импорт, будут продолжать горбатиться на производствах, вместо того, чтобы печатать ОВДП ? :)

  Yuri_61 написав:Вот такая засада нынешним украинским баксодержателям

почему только украинским ? :)

  Yuri_61 написав:я сам в бешенстве от этого укрепляжа гривны, но никто и ничто не исправит ситуацию: гривна до 30 года к 8.0.

Юрий, ветку могут читать люди, которые не имеют представления о вашей личности. Не вводите в заблуждение.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уважаемое коммюнитти.
Вы не в курсе, где можно посмотреть информацию о гривневой емиссии.
А так же о том, сколько валюты продал Нац Банк на межбанке?
Мне интересно, как он 7 млрд ОВГЗ 9 октября погашать будет: просто напечатает или продаст долларов из ЗВР?
shramko82
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:20

  zzzzzz написав:Вчера нерезы ничего продавали и не покупали ( ОВГЗ )


  Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
04.10.2019................2461,0966
Гривна укрепилась на внушительные 26 копеек.

В среду объем продажи валюты на МБ составил 638.119441423696 млн.
Даже с учетом 200 млн продажи НБУ, чистые обороты составили 438 млн., что говорит об отсутствии дефицита валюты. Мы имели дело со всплеском спроса.


[дикторский голос из кабины пилотов зеленой ракеты] : "граждане пассажиры в скафандрах, начинаем снижение просьба пристегнуть ваши памперсы."

я ж говорил , медали надо было требовать раньше, "взлет" ракеты отменяется.

Киев нал: 24,60/24,70
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:25

Где вы видели такие цены?!
В Киеве 24,95 отдача минимум!
Нал растет! Видимо закрываются те кто сливался в среду//))
Востаннє редагувалось asti в П'ят 04 жов, 2019 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:26

sergey_sryvkin Ну пошутил человек. Почему нет? А вы всерьёз начали комментировать каждый тезис. Улыбнитесь.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:35

  asti написав:Где вы видели такие цены?!
В Киеве 24,95 отдача минимум!
Нал растет! Видимо закрываются те кто сливался в среду//))

Сливаются. Еще сильна вера в продолжение плясок с ОВГЗ.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:36

asti
выше же пару раз писали. Юнекс банк на нижнем валу, например 24.71
okayok
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