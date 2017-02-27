Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:53

Zebra написав: Yuri_61 написав: Долары не покупать!!!

Гривна будет следующие 5 - 10 лет только укрепляться до 8 (2030 год) Долары не покупать!!!Гривна будет следующие 5 - 10 лет только укрепляться до 8 (2030 год)

При курсе 8 на депозитах в гривнах у физиков на моменте $30+ млрд.

Дружите с головой. При курсе 8 на депозитах в гривнах у физиков на моменте $30+ млрд.Дружите с головой.

а кто виноват, что ЗВР бешенно растут?курс па30 был когда ЗВР= 5 ярдовСейчас 22 ярда,ОВДП каждый год будут только наращиватьбесконечная пирамида, пока не грянет мировой кризисно его не будет ещё лет 10 !ЗВР до 2030 года вырастут до 40 ярдови если не будет страшной эмиссии гривны и роста зарплат (до 1 тыс $) и пенсий (до 500$)?без существенного роста денежной массы и размере ЗВР от 30 до 40 ярдовзапросто курс па8 будет. Просто некуда деться.Экспортёры умрут, импортёры процветать будут, пока будет пирамила ОВДП (она вечная, повторюсь) до мирового кризиса!Но его не будет!Вот такая засада нынешним украинским баксодержателямя сам в бешенстве от этого укрепляжа гривны, но никто и ничто не исправит ситуацию: гривна до 30 года к 8.0.