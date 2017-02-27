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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:39
sergey_sryvkin написав:
Юрий, ветку могут читать люди, которые не имеют представления о вашей личности. Не вводите в заблуждение.
Мої вітання!sergey_sryvkin
Будь ласка ось цей ваш текст виділіть жирним та збільште шрифт. dir
якщо це жарти, то вони не смішні і в якісь мірі починають дратувати.
Був у відрядженні. Все пропустив. Про те є ще можливість заходити в долар по курсу нижчому за 25. На моє ІМХО то є добре.
ПС: панове корекція вже відбулась? тепер плавний набір висоти, чи то тільки синдром п'ятниці?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:48
asti написав:Где вы видели такие цены?!
В Киеве 24,95 отдача минимум!
Нал растет! Видимо закрываются те кто сливался в среду//))
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:02
Дешевше буде?
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:12
А на меняйле после обеда пошли в гору...
Походу колеге Зеду надо присваивать звание Настродамуса и дать право давать свистки
Ps. Я вполне серьёзно кстати.
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