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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2370237123722373

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 273
Не нижче 24.50
50%
136
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:39

  sergey_sryvkin написав:Юрий, ветку могут читать люди, которые не имеют представления о вашей личности. Не вводите в заблуждение.

Мої вітання!
sergey_sryvkin Будь ласка ось цей ваш текст виділіть жирним та збільште шрифт. :-)
dir якщо це жарти, то вони не смішні і в якісь мірі починають дратувати.
Був у відрядженні. Все пропустив. Про те є ще можливість заходити в долар по курсу нижчому за 25. На моє ІМХО то є добре.
ПС: панове корекція вже відбулась? тепер плавний набір висоти, чи то тільки синдром п'ятниці?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

asti написав:Где вы видели такие цены?!
В Киеве 24,95 отдача минимум!
Нал растет! Видимо закрываются те кто сливался в среду//))
В ТАСе 24.7 онлайн
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Дешевше буде?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Инвестор, 50% на 50% )
Carbon_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А на меняйле после обеда пошли в гору...
Походу колеге Зеду надо присваивать звание Настродамуса и дать право давать свистки :)

Ps. Я вполне серьёзно кстати.
lrs7719
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