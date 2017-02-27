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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 23722373237423752376>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 274
Не нижче 24.50
50%
137
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:49

  lrs7719 написав:А на меняйле после обеда пошли в гору...
Походу колеге Зеду надо присваивать звание Настродамуса и дать право давать свистки :)

Ps. Я вполне серьёзно кстати.

Ни надо мне никаких званий, лучше деньгами на карту :lol: :lol:

В пятницу с обеда всегда откупают валюту на нале перед выходными.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:ПС: панове корекція вже відбулась? тепер плавний набір висоти, чи то тільки синдром п'ятниці?
набора высоты ждут сотни тысячи толстосумов застрявших в валюте. Но покупателей на валюту особо нет. Вчера нацбанк вылил кому то 200 мио и всё. То ли нет свободной ликвидности чтобы скупать доллар по курсу ниже 25 то ли крупные покупатели валюты ушли с рынка со сменой президента... непонятно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:55

vitaliian
не вчера, а позавчера.
Вчера НБУ курил
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... знову якийсь розкиданий курс пішов 90/00(10-15)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:00

Игорь Алексеевич В точку, мб на 10.Пока что.
Востаннє редагувалось vittore64501 в П'ят 04 жов, 2019 14:25, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:01

  kangoo99 написав:где вы это смотрите? Спасибо

http://saks54.tk/kurs/
В тасе 24.8, но там комиссия еще есть. Как можно без комиссии взять по 24.8?

Купуємо з Платівки₴/В5₴ на В5$, потім Ощадний рахунок$, з нього на Платівку$.
Востаннє редагувалось Kara в П'ят 04 жов, 2019 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:02

  kangoo99 написав:
  Faceless написав:В ТАСе 24.7 онлайн


USD 24.3 / 24.95 для карт

USD 24.54 / 24.84 в отделениях

Нет там 24.7 :(

Не там смотрите.
В TAS2U для онлайн обмена с утра было 24,70
Уже подняли до 24,80
  Oleg_Sa написав:В тасе 24.8, но там комиссия еще есть. Как можно без комиссии взять по 24.8?

Я на Викенд покупаю, и никаких комиссий.
Можно валютную Б5 завести для тех же целей.
Снятие через Ощадник
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:03

  kangoo99 написав:
  balance написав:було 24.7, щойно стало 24.8

на сайте другое показывают...

где вы это смотрите? Спасибо

http://saks54.tk/kurs/
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:14

  lrs7719 написав:А на меняйле после обеда пошли в гору...
Походу колеге Зеду надо присваивать звание Настродамуса и дать право давать свистки :)

Ps. Я вполне серьёзно кстати.

Я про це (відскок) ще вчора писав, і сьогодні зранку ще натякнув, прямо :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:17

Миняйло прикольный, курс на межбанке на 5 коп отскочил, миняйло сразу +30 к продаже.
Уже светят 25,20 на продажу.
Живите своим умом!
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