Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:49
lrs7719 написав:
А на меняйле после обеда пошли в гору...
Походу колеге Зеду надо присваивать звание Настродамуса и дать право давать свистки
Ps. Я вполне серьёзно кстати.
Ни надо мне никаких званий, лучше деньгами на карту
В пятницу с обеда всегда откупают валюту на нале перед выходными.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:54
Realist написав:
ПС: панове корекція вже відбулась? тепер плавний набір висоти, чи то тільки синдром п'ятниці?
набора высоты ждут сотни тысячи толстосумов застрявших в валюте. Но покупателей на валюту особо нет. Вчера нацбанк вылил кому то 200 мио и всё. То ли нет свободной ликвидности чтобы скупать доллар по курсу ниже 25 то ли крупные покупатели валюты ушли с рынка со сменой президента... непонятно.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:55
vitaliian не вчера, а позавчера. Вчера НБУ курил
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:56
... знову якийсь розкиданий курс пішов 90/00(10-15)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:00
Игорь Алексеевич В точку, мб на 10.Пока что.
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vittore64501
в П'ят 04 жов, 2019 14:25, всього редагувалось 3 разів.
vittore64501
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:01
kangoo99 написав:
где вы это смотрите? Спасибо
http://saks54.tk/kurs/
В тасе 24.8, но там комиссия еще есть. Как можно без комиссии взять по 24.8?
Купуємо з Платівки₴/В5₴ на В5$, потім Ощадний рахунок$, з нього на Платівку$.
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Kara
в П'ят 04 жов, 2019 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:02
kangoo99 написав: Faceless написав:
В ТАСе 24.7 онлайн
USD 24.3 / 24.95 для карт
USD 24.54 / 24.84 в отделениях
Нет там 24.7
Не там смотрите.
В TAS2U для онлайн обмена с утра было 24,70
Уже подняли до 24,80
Oleg_Sa написав:
В тасе 24.8, но там комиссия еще есть. Как можно без комиссии взять по 24.8?
Я на Викенд покупаю, и никаких комиссий.
Можно валютную Б5 завести для тех же целей.
Снятие через Ощадник
Faceless
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:03
kangoo99 написав: balance написав:
було 24.7, щойно стало 24.8
на сайте другое показывают...
где вы это смотрите? Спасибо
http://saks54.tk/kurs/
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:14
lrs7719 написав:
А на меняйле после обеда пошли в гору...
Походу колеге Зеду надо присваивать звание Настродамуса и дать право давать свистки
Ps. Я вполне серьёзно кстати.
Я про це (відскок) ще вчора писав, і сьогодні зранку ще натякнув, прямо
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:17
Миняйло прикольный, курс на межбанке на 5 коп отскочил, миняйло сразу +30 к продаже.
Уже светят 25,20 на продажу.
Живите своим умом!
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