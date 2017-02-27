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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2373237423752376>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 274
Не нижче 24.50
50%
137
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:19

zzzzzz
Валютный аукцион на минфине продажа 25,1-25,2. Хмельницкий обменки понеслись продажа 25.4 уже.
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в П'ят 04 жов, 2019 14:25, всього редагувалось 2 разів.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:24

  zzzzzz написав:Миняйло прикольный, курс на межбанке на 5 коп отскочил, миняйло сразу +30 к продаже. Уже светят 25,20 на продажу.

ну так мой глючный форекс к 24.8 широко шагает :)

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Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:26

  V2 написав: Самый яркий, но далеко не единственный пример, - Валерия Гонтарева, которая с больничной койки в Лондоне наблюдает за тем, как сгорает ее загородный дом и машина родственницы, - полной тезки.

тут показывали фото с отдыха на вечериинке Гонтаревой с коксом и стриптизерами ... так что... Давайте такое в ветку политики . Такие простыни читать .
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:33

  twin написав:В агриколі поки найнижчий 24,80

комісія за вихід в готівку 1%
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:36

  Faceless написав:
  kangoo99 написав:
  Faceless написав:В ТАСе 24.7 онлайн


USD 24.3 / 24.95 для карт

USD 24.54 / 24.84 в отделениях

Нет там 24.7 :(

Не там смотрите.
В TAS2U для онлайн обмена с утра было 24,70
Уже подняли до 24,80
  Oleg_Sa написав:В тасе 24.8, но там комиссия еще есть. Как можно без комиссии взять по 24.8?

Я на Викенд покупаю, и никаких комиссий.
Можно валютную Б5 завести для тех же целей.
Снятие через Ощадник


Тем временем ТАС уже светит USD 24.6/24.95 :shock:
сосед
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ТАС касса 24.95 на продажу но доллара нет
portoz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:46

Валютная лихорадка: последствия и что будет дальше?

Коллеги, рекомендуем к просмотру!



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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  сосед написав:Тем временем ТАС уже светит USD 24.6/24.95

Онлайн ТАС сейчас 24,90
При это в Альфе онлайн уже 25.0 (с утра было 24,85)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

О, у меня рост 25.00 \25.40
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:57

я не понял, дубль два что-ли.... пополз на 25

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