|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:19
zzzzzz
Валютный аукцион на минфине продажа 25,1-25,2. Хмельницкий обменки понеслись продажа 25.4 уже.
Востаннє редагувалось Oleg_Sa
в П'ят 04 жов, 2019 14:25, всього редагувалось 2 разів.
-
Oleg_Sa
-
-
- Повідомлень: 2081
- З нами з: 27.10.08
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:24
zzzzzz написав:
Миняйло прикольный, курс на межбанке на 5 коп отскочил, миняйло сразу +30 к продаже. Уже светят 25,20 на продажу.
ну так мой глючный форекс к 24.8 широко шагает :)*Відправлено з Чату
-
Яша
-
-
- Повідомлень: 865
- З нами з: 10.04.07
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:26
V2 написав:
Самый яркий, но далеко не единственный пример, - Валерия Гонтарева, которая с больничной койки в Лондоне наблюдает за тем, как сгорает ее загородный дом и машина родственницы, - полной тезки.
тут показывали фото с отдыха на вечериинке Гонтаревой с коксом и стриптизерами ... так что... Давайте такое в ветку политики . Такие простыни читать .
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
-
yama
-
-
- Повідомлень: 1421
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 2415 раз.
- Подякували: 253 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:33
twin написав:
В агриколі поки найнижчий 24,80
комісія за вихід в готівку 1%
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
-
yama
-
-
- Повідомлень: 1421
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 2415 раз.
- Подякували: 253 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:36
Faceless написав: kangoo99 написав: Faceless написав:
В ТАСе 24.7 онлайн
USD 24.3 / 24.95 для карт
USD 24.54 / 24.84 в отделениях
Нет там 24.7
Не там смотрите.
В TAS2U для онлайн обмена с утра было 24,70
Уже подняли до 24,80
Oleg_Sa написав:
В тасе 24.8, но там комиссия еще есть. Как можно без комиссии взять по 24.8?
Я на Викенд покупаю, и никаких комиссий.
Можно валютную Б5 завести для тех же целей.
Снятие через Ощадник
Тем временем ТАС уже светит USD 24.6/24.95
-
сосед
-
-
- Повідомлень: 137
- З нами з: 01.08.14
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:38
ТАС касса 24.95 на продажу но доллара нет
-
portoz
-
-
- Повідомлень: 264
- З нами з: 28.08.09
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:46
Коллеги, рекомендуем к просмотру!
Подержите лайком, пожалуйста!
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5826
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 400 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:48
сосед написав:
Тем временем ТАС уже светит USD 24.6/24.95
Онлайн ТАС сейчас 24,90
При это в Альфе онлайн уже 25.0 (с утра было 24,85)
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25639
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1127 раз.
- Подякували: 6028 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:56
О, у меня рост 25.00 \25.40
-
Andrew_
-
-
- Повідомлень: 210
- З нами з: 16.06.16
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:57
я не понял, дубль два что-ли.... пополз на 25*Відправлено з Чату
-
Яша
-
-
- Повідомлень: 865
- З нами з: 10.04.07
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|275
|24490
|
|
|15849
|1897799
|
П'ят 04 жов, 2019 11:25
Vitaka
|
|6716
|1459007
|
|