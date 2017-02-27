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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 23742375237623772378>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 274
Не нижче 24.50
50%
137
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:02

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з............04.10.2019...........07.10.2019
дата розрахунку...........03.10.2019...........04.10.2019
Долар США..................2487,7122............2461,1821
После полудня курс практически не изменился, доллар отыграл менее одной десятой копейки.
Открылись на 6 копеек выше вчерашнего закрытия. Очень рано начали активно торговать, постепенно опуская котировки. К 11-20 достигли уровней чуть ниже вчерашнего закрытия, полчаса постояли в раздумьях и начали подниматься. Рост был недолгим, приподнявшись на 4 копейки, почти сразу же вернулись обратно на уровни дневного минимума с чуть более узким спредом. На этом, в 12-50 наступило обеденное затишье, продолжавшееся до 14. После этого снова подросли на 5 копеек и остановились. Активные торги, похоже, закончились еще до обеда.
Интересная живая сессия с множественными переменами направления. Похоже на общее равновесие.

Этот день в истории:
2017 - 2680.88 (-219)
2018 - 2817.50 (-356)

2016 - 2586.44
2015 - 2114.74
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:09

что будем пробивать выше?
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:10

  Модератор написав:Коллеги, рекомендуем к просмотру!



Подержите лайком, пожалуйста!

... ну що сказати..... - светер в експерта такий, як в мене є :D
- і невже не можна було все це вкласти у 3-5хв?
- навіть, вчора звернення(роз'яснення) Зе-президент що-до Донбасу і то в 5хв. вмістив! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:сегодня будут на меж.банке маленькие качели. но закроется меж банк незначительным на 10 коп. дол.вверх.
а вот с понед. будет ежедн. дол.только вверх на 3-5 коп. без качель и под конец месяца минимум увидим в обменниках - 26
два дня назад был пробный сценарий нащупать дно на октябрь.

Походу - с учетом времени (9:49) - самый интересный прогноз на сегодня, особенно в проверенной практикой первой части. Часов до 11 по графикам было отнюдь не очевидно.
Посмотрим, сколько на самом деле времени на проверку второй части понадобится... (отнюдь не имею в виду испортить настроение любителям валютной халявы на все выходные)
headshaker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернiвцi 24,93-25.30
витя
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:33

Уже хотят, чтоб стучали на работодателей, которые платили зарплату в конверте, и заплатили налогизадним числом дважды - и работник, и работодатель!
https://biz.nv.ua/experts/biznes-zaplat ... 46284.html
В 90-х и 2000-х все на базарах сидели или в Польше, даже за убийство меньший срок давности, а налоговый срок давности, вообще-то, 3 года, а не вся жизнь. Они в своем уме?
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 04 жов, 2019 15:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Райффайзен 24,80 но зелени нет,
Пивденный 25,00 500 на руки
portoz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:41

  Alex2006 написав:
  Alex2006 написав:
  fin написав:Неужели в этом году свершится мечта ждуна пА 30? Скорей бы уже! А еще лучше 32. И для экономики страны тоже.

Нет и нет :) Для экономики лучше курс ниже.
Делаю заявку на слив пачки) Кабанчики, не подведите! До обеда продолжаем загончик, после обеда можно сворачиваться :)

Отлично, успел слить по 24.85 :)
Поздравляю всех с окончанием очередного мини-загончика "под Штайнмаера". Из позитивного - НБУ заработал, я заработал, кто-то из экспортеров удачно слился. Хорошая работа. Отдельное спасибо, конечно же, оленям. Без них такого праздника не было бы! Но, уверен, они тоже не расстроены, ведь они зачастую не умеют считать финансовую прибыль/убыток (иначе они не были бы оленями), да и "в баксе спокойнее"!

Интересно по чем откупаться будете?У оленей? :shock:
Востаннє редагувалось vittore64501 в П'ят 04 жов, 2019 15:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:49

резво,аднака. форекс аски 24.992 светит.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:52

  Faceless написав:
  сосед написав:Тем временем ТАС уже светит USD 24.6/24.95

Онлайн ТАС сейчас 24,90
При это в Альфе онлайн уже 25.0 (с утра было 24,85)

Какие карты нужны в ТАСе для знатных игроков, грн/дол, обнал и пополнение без комиссии?
Подскажите, если пользуетесь их услугами.
В Альфе час назад взял по 24,85 (успел)
Rainbow
 
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