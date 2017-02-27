Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з............04.10.2019...........07.10.2019 дата розрахунку...........03.10.2019...........04.10.2019 Долар США..................2487,7122............2461,1821 После полудня курс практически не изменился, доллар отыграл менее одной десятой копейки. Открылись на 6 копеек выше вчерашнего закрытия. Очень рано начали активно торговать, постепенно опуская котировки. К 11-20 достигли уровней чуть ниже вчерашнего закрытия, полчаса постояли в раздумьях и начали подниматься. Рост был недолгим, приподнявшись на 4 копейки, почти сразу же вернулись обратно на уровни дневного минимума с чуть более узким спредом. На этом, в 12-50 наступило обеденное затишье, продолжавшееся до 14. После этого снова подросли на 5 копеек и остановились. Активные торги, похоже, закончились еще до обеда. Интересная живая сессия с множественными переменами направления. Похоже на общее равновесие.
Этот день в истории: 2017 - 2680.88 (-219) 2018 - 2817.50 (-356)
Модератор написав:Коллеги, рекомендуем к просмотру!
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... ну що сказати..... - светер в експерта такий, як в мене є - і невже не можна було все це вкласти у 3-5хв? - навіть, вчора звернення(роз'яснення) Зе-президент що-до Донбасу і то в 5хв. вмістив!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Игорь Алексеевич написав:сегодня будут на меж.банке маленькие качели. но закроется меж банк незначительным на 10 коп. дол.вверх. а вот с понед. будет ежедн. дол.только вверх на 3-5 коп. без качель и под конец месяца минимум увидим в обменниках - 26 два дня назад был пробный сценарий нащупать дно на октябрь.
Походу - с учетом времени (9:49) - самый интересный прогноз на сегодня, особенно в проверенной практикой первой части. Часов до 11 по графикам было отнюдь не очевидно. Посмотрим, сколько на самом деле времени на проверку второй части понадобится... (отнюдь не имею в виду испортить настроение любителям валютной халявы на все выходные)
Уже хотят, чтоб стучали на работодателей, которые платили зарплату в конверте, и заплатили налогизадним числом дважды - и работник, и работодатель! https://biz.nv.ua/experts/biznes-zaplat ... 46284.html В 90-х и 2000-х все на базарах сидели или в Польше, даже за убийство меньший срок давности, а налоговый срок давности, вообще-то, 3 года, а не вся жизнь. Они в своем уме?
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 04 жов, 2019 15:40, всього редагувалось 1 раз.
fin написав:Неужели в этом году свершится мечта ждуна пА 30? Скорей бы уже! А еще лучше 32. И для экономики страны тоже.
Нет и нет Для экономики лучше курс ниже. Делаю заявку на слив пачки) Кабанчики, не подведите! До обеда продолжаем загончик, после обеда можно сворачиваться
Отлично, успел слить по 24.85 Поздравляю всех с окончанием очередного мини-загончика "под Штайнмаера". Из позитивного - НБУ заработал, я заработал, кто-то из экспортеров удачно слился. Хорошая работа. Отдельное спасибо, конечно же, оленям. Без них такого праздника не было бы! Но, уверен, они тоже не расстроены, ведь они зачастую не умеют считать финансовую прибыль/убыток (иначе они не были бы оленями), да и "в баксе спокойнее"!
Интересно по чем откупаться будете?У оленей?
Востаннє редагувалось vittore64501 в П'ят 04 жов, 2019 15:50, всього редагувалось 1 раз.