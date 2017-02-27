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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2375237623772378>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 274
Не нижче 24.50
50%
137
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:54

  Rainbow написав:Какие карты нужны в ТАСе для знатных игроков, грн/дол, обнал и пополнение без комиссии? Подскажите, если пользуетесь их услугами.

надеюсь,в личку. а то про приват тоже писАли...

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:54

  yama написав:
  twin написав:В агриколі поки найнижчий 24,80

комісія за вихід в готівку 1%

Це був курс в касі, яка комісія..)
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:00

  Яша написав:резво,аднака. форекс аски 24.992 светит.

*Відправлено з Чату

Где Вы берете эти котировки?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ЧернiвцI 25.00-25.50
витя
 
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Хмельницкий обменки опять вверх 25.6 продажу светят.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пошла выдача и конвертация зарплат/пенсий в доллар.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Во неужели дадут еще раз выйти по 26.
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:Где Вы берете эти котировки?

Тут видимо https://m.ru.investing.com/currencies/usd-uah
Doctor
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:15

  Doctor написав:Тут https://m.ru.investing.com/currencies/usd-uah

я не там

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:17

  hxbbgaf написав: налоговый срок давности, вообще-то, 3 года,

если была подана декларация
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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