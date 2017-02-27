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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:54
Rainbow написав:
Какие карты нужны в ТАСе для знатных игроков, грн/дол, обнал и пополнение без комиссии? Подскажите, если пользуетесь их услугами.
надеюсь,в личку. а то про приват тоже писАли...*Відправлено з Чату
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Яша
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:54
yama написав: twin написав:
В агриколі поки найнижчий 24,80
комісія за вихід в готівку 1%
Це був курс в касі, яка комісія..)
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:00
Яша написав:
резво,аднака. форекс аски 24.992 светит.*Відправлено з Чату
Где Вы берете эти котировки?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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vovan_prm
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:06
ЧернiвцI 25.00-25.50
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витя
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:09
Хмельницкий обменки опять вверх 25.6 продажу светят.
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Oleg_Sa
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:10
Пошла выдача и конвертация зарплат/пенсий в доллар.
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Vint
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:11
Во неужели дадут еще раз выйти по 26.
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Andrew_
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:12
vovan_prm написав:
Где Вы берете эти котировки?
Тут видимо https://m.ru.investing.com/currencies/usd-uah
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Doctor
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:15
Doctor написав:
Тут https://m.ru.investing.com/currencies/usd-uah
я не там*Відправлено з Чату
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Яша
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:17
hxbbgaf написав:
налоговый срок давности, вообще-то, 3 года,
если была подана декларация
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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J
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