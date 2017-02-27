И потом зайти па28.7
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:20
В игноре: Перес де Куэльяр: ба-ла-бол, необычайно силен в прогнозах пост-фактум.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:25
Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:27
Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:28
#інстинктоленя)))
.... і ве таки думаю, що зараз відбувається "п'ятничний синдром"....
- але ви гребіть...... гребіть бакси на всі!
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 04 жов, 2019 16:29, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну значит тут) Уже аски 24.986, биды 24.473
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