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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2376237723782379>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 274
Не нижче 24.50
50%
137
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:20

  Andrew_ написав:Во неужели дадут еще раз выйти по 26.


И потом зайти па28.7
В игноре: Перес де Куэльяр: ба-ла-бол, необычайно силен в прогнозах пост-фактум.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:25

  Andrew_ написав:Во неужели дадут еще раз выйти по 26.

Только снял кеды, надо опять готовить.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:27

  Captain Obvious написав:
  Andrew_ написав:Во неужели дадут еще раз выйти по 26.


И потом зайти па28.7

по 23 же будем все котлетить, ну)
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:28

#інстинктоленя)))

.... і все таки думаю, що зараз відбувається "п'ятничний синдром"....
- але ви гребіть...... гребіть бакси на всі! :)
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 04 жов, 2019 16:38, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Яша написав:я не там

Ну значит тут) Уже аски 24.986, биды 24.473
http://www.profinance.ru/charts/2017-05 ... MxMSMwIyMj
Doctor
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Коллеги, кто-нибудь знает где берут данные профинанс и инвестинг.ком?
Почти не сомневаюсь что один у другого.
А где первоисточник?
Может Укрдиллинг транслирует?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:36

  vittore64501 написав:
Но, уверен, они тоже не расстроены, ведь они зачастую не умеют считать финансовую прибыль/убыток (иначе они не были бы оленями), да и "в баксе спокойнее"
Интересно по чем откупаться будете?У оленей? :shock:


Как по чём? По восемь конечно. В 2030 году.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:42

  zzzzzz написав:Миняйло прикольный, курс на межбанке на 5 коп отскочил, миняйло сразу +30 к продаже.
Уже светят 25,20 на продажу.


Та что-то это не сильно похоже на "воскресный заход в валюту". На момент +50 копов с обеда по спросу. Да и предложение тоже.
На следующей неделе НБУ наверное опять надо будет выходить с интервенциями.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:46

  Andrew_ написав:
  Captain Obvious написав:
  Andrew_ написав:Во неужели дадут еще раз выйти по 26.


И потом зайти па28.7

по 23 же будем все котлетить, ну)

8-го после очередного аукциона по ОГВЗ будет ясно. "по 23" - это фантастика, по крайней мере, до Нового года-Рождества-весны.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lrs7719 написав:Та что-то это не сильно похоже на "воскресный заход в валюту". На момент +50 копов с обеда по спросу. Да и предложение тоже.
На следующей неделе НБУ наверное опять надо будет выходить с интервенциями.

Поддерживаю. Не верят больше в нерезидентов. 7-го большие выплаты, а 8-го очередной аукцион, который скорее всего закончится пшиком. Вернемся к 26,5 очень быстро...
edgar_po
 
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