.... і все таки думаю, що зараз відбувається "п'ятничний синдром".... - але ви гребіть...... гребіть бакси на всі!
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 04 жов, 2019 16:38, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
vittore64501 написав: Но, уверен, они тоже не расстроены, ведь они зачастую не умеют считать финансовую прибыль/убыток (иначе они не были бы оленями), да и "в баксе спокойнее" Интересно по чем откупаться будете?У оленей?
lrs7719 написав:Та что-то это не сильно похоже на "воскресный заход в валюту". На момент +50 копов с обеда по спросу. Да и предложение тоже. На следующей неделе НБУ наверное опять надо будет выходить с интервенциями.
Поддерживаю. Не верят больше в нерезидентов. 7-го большие выплаты, а 8-го очередной аукцион, который скорее всего закончится пшиком. Вернемся к 26,5 очень быстро...