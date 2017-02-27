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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:29
edgar_po написав: Andrew_ написав: Andrew_ написав:
Во неужели дадут еще раз выйти по 26.
по 23 же будем все котлетить, ну)
8-го после очередного аукциона по ОГВЗ будет ясно. "по 23" - это фантастика, по крайней мере, до Нового года-Рождества-весны.
Думаю, аукцион будет слабый, там только одна бумага интересная - трехлетка, но она будет иди с серьезным навесом - полугодовой купон выплачивается через неделю. У меня как раз заканчивается бумага, думал перекинуться в трехлетку но наверное подожду...
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:41
edgar_po написав: lrs7719 написав:
Та что-то это не сильно похоже на "воскресный заход в валюту". На момент +50 копов с обеда по спросу. Да и предложение тоже.
На следующей неделе НБУ наверное опять надо будет выходить с интервенциями.
Поддерживаю. Не верят больше в нерезидентов. 7-го большие выплаты, а 8-го очередной аукцион, который скорее всего закончится пшиком. Вернемся к 26,5 очень быстро...
Ну не до бесконечности же этими нерезидентами все объяснять. В конце концов, должно же было когда-то дойти, что при раскладе депозитов примерно 1/1 между гривной и валютой, каждый сам себе наполовину нерезидент, а вслучае малейшего шухера, порою, и на все сто. Верили в дальнейшее падение - распаковывали валютные заначки, и дальше опускали курс. Перестали верить - двинулись в обратную сторону. Я пытался об этом поговорить недели полторы назад, но гул всеобщего энтузиазма дождаться "па8!" (а также манны с неба и прочих библейских чудес) заглушал любые доводы разума. Теперь доводы стали более осязаемыми.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:48
Не понимаю, что с наличкой произошло, откуда ракета взялась?
Ну, межбанк только к вечеру подрос до 24,80... А нал уже 25,5...
Осеннее обострение?!
Не, ну я тоже конечно закрылся в Алле онлайн пА 25.00...
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:49
А Гагарин вообще 25,7 отдачу поставил!!
Илон Маск от валютообмена//))
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:53
asti написав:
Не понимаю, что с наличкой произошло, откуда ракета взялась?
Ну, межбанк только к вечеру подрос до 24,80... А нал уже 25,5...
Осеннее обострение?!
Не, ну я тоже конечно закрылся в Алле онлайн пА 25.00...
Шпекулянти распоясались.
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