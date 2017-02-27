lrs7719 написав:Та что-то это не сильно похоже на "воскресный заход в валюту". На момент +50 копов с обеда по спросу. Да и предложение тоже. На следующей неделе НБУ наверное опять надо будет выходить с интервенциями.
Поддерживаю. Не верят больше в нерезидентов. 7-го большие выплаты, а 8-го очередной аукцион, который скорее всего закончится пшиком. Вернемся к 26,5 очень быстро...
Ну не до бесконечности же этими нерезидентами все объяснять. В конце концов, должно же было когда-то дойти, что при раскладе депозитов примерно 1/1 между гривной и валютой, каждый сам себе наполовину нерезидент, а вслучае малейшего шухера, порою, и на все сто. Верили в дальнейшее падение - распаковывали валютные заначки, и дальше опускали курс. Перестали верить - двинулись в обратную сторону. Я пытался об этом поговорить недели полторы назад, но гул всеобщего энтузиазма дождаться "па8!" (а также манны с неба и прочих библейских чудес) заглушал любые доводы разума. Теперь доводы стали более осязаемыми.
Не понимаю, что с наличкой произошло, откуда ракета взялась? Ну, межбанк только к вечеру подрос до 24,80... А нал уже 25,5... Осеннее обострение?! Не, ну я тоже конечно закрылся в Алле онлайн пА 25.00...
asti написав:Не понимаю, что с наличкой произошло, откуда ракета взялась? Ну, межбанк только к вечеру подрос до 24,80... А нал уже 25,5... Осеннее обострение?! Не, ну я тоже конечно закрылся в Алле онлайн пА 25.00...
Шпекулянти распоясались.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
На выходных будет интересная тема) Межбанк не работает, банки тоже. Если придерживаться конспирологической теории что во всем виноваты спекулянты То спекулянтам будут время затащить курс повыше, ну как минимум к 26 а может и более того )))