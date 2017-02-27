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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2377237823792380>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 274
Не нижче 24.50
50%
137
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:41

  edgar_po написав:
  lrs7719 написав:Та что-то это не сильно похоже на "воскресный заход в валюту". На момент +50 копов с обеда по спросу. Да и предложение тоже.
На следующей неделе НБУ наверное опять надо будет выходить с интервенциями.

Поддерживаю. Не верят больше в нерезидентов. 7-го большие выплаты, а 8-го очередной аукцион, который скорее всего закончится пшиком. Вернемся к 26,5 очень быстро...

Ну не до бесконечности же этими нерезидентами все объяснять. В конце концов, должно же было когда-то дойти, что при раскладе депозитов примерно 1/1 между гривной и валютой, каждый сам себе наполовину нерезидент, а вслучае малейшего шухера, порою, и на все сто. Верили в дальнейшее падение - распаковывали валютные заначки, и дальше опускали курс. Перестали верить - двинулись в обратную сторону. Я пытался об этом поговорить недели полторы назад, но гул всеобщего энтузиазма дождаться "па8!" (а также манны с неба и прочих библейских чудес) заглушал любые доводы разума. Теперь доводы стали более осязаемыми.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:48

Не понимаю, что с наличкой произошло, откуда ракета взялась?
Ну, межбанк только к вечеру подрос до 24,80... А нал уже 25,5...
Осеннее обострение?!
Не, ну я тоже конечно закрылся в Алле онлайн пА 25.00...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:49

А Гагарин вообще 25,7 отдачу поставил!!
Илон Маск от валютообмена//)) :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:53

  asti написав:Не понимаю, что с наличкой произошло, откуда ракета взялась?
Ну, межбанк только к вечеру подрос до 24,80... А нал уже 25,5...
Осеннее обострение?!
Не, ну я тоже конечно закрылся в Алле онлайн пА 25.00...

Шпекулянти распоясались. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Не, ну я тоже конечно закрылся в Алле онлайн пА 25.00...


Вже 24,70/25,15
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:12

На выходных будет интересная тема) Межбанк не работает, банки тоже. Если придерживаться конспирологической теории что во всем виноваты спекулянты :lol: То спекулянтам будут время затащить курс повыше, ну как минимум к 26 а может и более того )))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:16

А я думаю чуть сдуемся "до выяснения" в понедельник//)))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:38

  Ой+ написав:
  asti написав:Не, ну я тоже конечно закрылся в Алле онлайн пА 25.00...
Вже 24,70/25,15
Я немного опоздал, мог пА 24,85 затарить//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:59

Так нацбанк сольёт всё, что откупил за год
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Rainbow написав:
  Faceless написав:
  сосед написав:Тем временем ТАС уже светит USD 24.6/24.95

Онлайн ТАС сейчас 24,90
При это в Альфе онлайн уже 25.0 (с утра было 24,85)

Какие карты нужны в ТАСе для знатных игроков, грн/дол, обнал и пополнение без комиссии?
Подскажите, если пользуетесь их услугами.
В Альфе час назад взял по 24,85 (успел)


В идеале Викенд, но его уже не выдают. Можно оформить Б5 в валюте и Б5 в гривне, вход через Ощадник, с него на Б5 в соответвующей валюте, покупаем/продаём на другую Б5 и выводим опять через Ощадный
Faceless
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