RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2377237823792380

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 274
Не нижче 24.50
50%
137
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:09

  Вкладчик1234 написав:Так нацбанк сольёт всё, что откупил за год

МВФ ще наллє. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29593
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:11

  zzzzzz написав:На выходных будет интересная тема) Межбанк не работает, банки тоже. Если придерживаться конспирологической теории что во всем виноваты спекулянты :lol: То спекулянтам будут время затащить курс повыше, ну как минимум к 26 а может и более того )))

Виглядає на те, що міжбанк розігнав НБУ. Кажуть виходив сьогодні не раз і викупив більше ніж 30 млн. Враховуючи, що регулятору вже важко бачити кількість пропозиції і попиту (практично не можливо), можна припустити, що перестарався випадково.
Готівка ще не заспокоїлася, тому відреагувала жваво...
З іншої сторони, може бути певний попит на валюту, з огляду на події з пашинськими-ахметовоновинськими, але це наврядче...
Трохи більш реально, що зараз комусь дають дорого злитися, може й перед вівторком. До вечора вівторка все проясниться.
Але таки найімовірнішим поясненням мені вмдається таки перегин з викупом від НБУ.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3376
З нами з: 10.03.14
Подякував: 1805 раз.
Подякували: 2713 раз.
 
Профіль
2
4
12
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:14

Валютные интервенции за неделю 30.09-04.10.2019

  Вкладчик1234 написав:Так нацбанк сольёт всё, что откупил за год

Эти опасения несколько преждевременны. Напоминаю, что на прошлой неделе купили 348 и ничего не продавали.

Валютные интервенции за неделю 30.09-04.10.2019
Покупка - 42.50 (из них тайно 30)
Продажа - 200 (все открыто)
Чистая продажа - 157.50

На этой неделе НБУ с покупками замечен не был. Получается, что все 42.5 млн. были куплены сегодня.

  orest написав:Але таки найімовірнішим поясненням мені вмдається таки перегин з викупом від НБУ.

Вряд ли это можно назвать перегибом. В основное время торгов рынок уравновесили так, что стабильность продержалась много дольше, чем активные торги. Те копейки, с которыми после 15 игрался Рыжик, учесть невозможно.
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 04 жов, 2019 19:19, всього редагувалось 3 разів.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4272
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1665 раз.
Подякували: 3219 раз.
 
Профіль
6
5
7
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:14

  orest написав:
  zzzzzz написав:На выходных будет интересная тема) Межбанк не работает, банки тоже. Если придерживаться конспирологической теории что во всем виноваты спекулянты :lol: То спекулянтам будут время затащить курс повыше, ну как минимум к 26 а может и более того )))

Виглядає на те, що міжбанк розігнав НБУ. Кажуть виходив сьогодні не раз і викупив більше ніж 30 млн. Враховуючи, що регулятору вже важко бачити кількість пропозиції і попиту (практично не можливо), можна припустити, що перестарався випадково.
Готівка ще не заспокоїлася, тому відреагувала жваво...
З іншої сторони, може бути певний попит на валюту, з огляду на події з пашинськими-ахметовоновинськими, але це наврядче...
Трохи більш реально, що зараз комусь дають дорого злитися, може й перед вівторком. До вечора вівторка все проясниться.
Але таки найімовірнішим поясненням мені вмдається таки перегин з викупом від НБУ.

Цей НБУ найбільший шпекулянт...в понеділок і продасть ...але дорожче. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29593
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1491 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2377237823792380
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 26, 27, 28
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
275 24550
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 11:34
Долярчик
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1583, 1584, 1585
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15849 1897973
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 11:25
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 670, 671, 672
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6716 1459050
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 жов, 2019 13:04
maksimus silvestris

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23566)
04.10.2019 20:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.