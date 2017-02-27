МВФ ще наллє.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:09
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:11
Виглядає на те, що міжбанк розігнав НБУ. Кажуть виходив сьогодні не раз і викупив більше ніж 30 млн. Враховуючи, що регулятору вже важко бачити кількість пропозиції і попиту (практично не можливо), можна припустити, що перестарався випадково.
Готівка ще не заспокоїлася, тому відреагувала жваво...
З іншої сторони, може бути певний попит на валюту, з огляду на події з пашинськими-ахметовоновинськими, але це наврядче...
Трохи більш реально, що зараз комусь дають дорого злитися, може й перед вівторком. До вечора вівторка все проясниться.
Але таки найімовірнішим поясненням мені вмдається таки перегин з викупом від НБУ.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:14
Валютные интервенции за неделю 30.09-04.10.2019
Эти опасения несколько преждевременны. Напоминаю, что на прошлой неделе купили 348 и ничего не продавали.
Валютные интервенции за неделю 30.09-04.10.2019
Покупка - 42.50 (из них тайно 30)
Продажа - 200 (все открыто)
Чистая продажа - 157.50
На этой неделе НБУ с покупками замечен не был. Получается, что все 42.5 млн. были куплены сегодня.
Вряд ли это можно назвать перегибом. В основное время торгов рынок уравновесили так, что стабильность продержалась много дольше, чем активные торги. Те копейки, с которыми после 15 игрался Рыжик, учесть невозможно.
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 04 жов, 2019 19:19, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:14
Цей НБУ найбільший шпекулянт...в понеділок і продасть ...але дорожче.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
мудрість спаммерів просто зашкальна.. але тупа
правда ж інша -
ОСНОВНА ФУНКЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (main task of the National Bank of Ukraine) – забезпечення стабільності грошової одиниці України. При виконанні своєї основної функції Національний банк України має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі.
Національний банк України в межах своїх повноважень сприяє стабільності банківської системи за умови, що це не перешкоджає досягненню основної цілі.
Національний банк України також сприяє додержанню стійких темпів економічного зростання та підтримує економічну політику Кабінету Міністрів України за умови, що це не перешкоджає досягненню попередніх цілей.
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