МВФ ще наллє.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:09
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:11
Виглядає на те, що міжбанк розігнав НБУ. Кажуть виходив сьогодні не раз і викупив більше ніж 30 млн. Враховуючи, що регулятору вже важко бачити кількість пропозиції і попиту (практично не можливо), можна припустити, що перестарався випадково.
Готівка ще не заспокоїлася, тому відреагувала жваво...
З іншої сторони, може бути певний попит на валюту, з огляду на події з пашинськими-ахметовоновинськими, але це наврядче...
Трохи більш реально, що зараз комусь дають дорого злитися, може й перед вівторком. До вечора вівторка все проясниться.
Але таки найімовірнішим поясненням мені вмдається таки перегин з викупом від НБУ.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:14
Валютные интервенции за неделю 30.09-04.10.2019
Эти опасения несколько преждевременны. Напоминаю, что на прошлой неделе купили 348 и ничего не продавали.
Валютные интервенции за неделю 30.09-04.10.2019
Покупка - 42.50 (из них тайно 30)
Продажа - 200 (все открыто)
Чистая продажа - 157.50
На этой неделе НБУ с покупками замечен не был. Получается, что все 42.5 млн. были куплены сегодня.
Вряд ли это можно назвать перегибом. В основное время торгов рынок уравновесили так, что стабильность продержалась много дольше, чем активные торги. Те копейки, с которыми после 15 игрался Рыжик, учесть невозможно.
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 04 жов, 2019 19:19, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:14
Цей НБУ найбільший шпекулянт...в понеділок і продасть ...але дорожче.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:30
... за крок до перевороту думок ©
...в п'ятницю ввечері можна і пофілософствувати
- от дивіться(я це і раніше знав/чув/бачив), а тут все розжували/розписали дуже доступно!
- і все реально!
- і все правда!
- але!!!
-...перший рядок в колонці - для більшості пересічних.... - він - за межами реальності
... ну от скажіть/запитайте у самих себе: на скільки % ви збільшуєте свою зарплатню(дохід від вашої діяльності) ЩОРІЧНО?
- тільки рахуйте в доларах, бо в гривні буде НЕ серйозно!
...чомусь я більш, ніж впевнений, що тут ЖОДЕН з вас не піднімає свій дохід на 30% щорічно!
- так, можливо вам якогось року таке і вдалось.... але НЕ щороку!
п. с.
- так що на перший погляд, та формула, що у ролику - здається легко доступною..... - а насправді..... - потрібні титанічні зусилля/залізна хватка і невбиваємий ентузіазм!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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