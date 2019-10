Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:33

Квесторе_поверніться написав: Цей НБУ найбільший шпекулянт...в понеділок і продасть ...але дорожче Цей НБУ найбільший шпекулянт...в понеділок і продасть ...але дорожче

мудрість спаммерів просто зашкальна.. але тупаправда ж інша -ОСНОВНА ФУНКЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (main task of the National Bank of Ukraine) – забезпечення стабільності грошової одиниці України. При виконанні своєї основної функції Національний банк України має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі.Національний банк України в межах своїх повноважень сприяє стабільності банківської системи за умови, що це не перешкоджає досягненню основної цілі.Національний банк України також сприяє додержанню стійких тем­пів економічного зростання та підтримує економічну політику Кабінету Міністрів України за умови, що це не перешкоджає досягненню попередніх цілей.