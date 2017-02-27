Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:19

как я и говорил утром увидим подъем дол.вверх. правда я ошибся в прогнозах. написал, что уйдёт на мб курс вверх на 10коп., а он ушёл более выше.поэтому как я писал ранее увидим к концу мес. 26 это сто пудов.эта схема откатов и резкого подъёма из года в год происходит. и всегда нбу потом несёт по тв пургу. а потом два дня отката и потом опять подъём, который будет плавно идти до 20 чисел января.просто в этом году скачок задержался на мес.нов.год даже к бабке не ходи увидим в обменниках МИНИМУМ 28. и то если будет спокойная полит.обстановка.самая популярная ветка, но почему то многие "знатоки" пишут о снижении и далее курса к отметке 24 и ниже. вы чё спецом народ в заблуждение заводите???