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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2378237923802381

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 274
Не нижче 24.50
50%
137
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:19

как я и говорил утром увидим подъем дол.вверх. правда я ошибся в прогнозах. написал, что уйдёт на мб курс вверх на 10коп., а он ушёл более выше.
поэтому как я писал ранее увидим к концу мес. 26 это сто пудов.
эта схема откатов и резкого подъёма из года в год происходит. и всегда нбу потом несёт по тв пургу. а потом два дня отката и потом опять подъём, который будет плавно идти до 20 чисел января.
просто в этом году скачок задержался на мес.
нов.год даже к бабке не ходи увидим в обменниках МИНИМУМ 28. и то если будет спокойная полит.обстановка.
самая популярная ветка, но почему то многие "знатоки" пишут о снижении и далее курса к отметке 24 и ниже. вы чё спецом народ в заблуждение заводите??? :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:40

... за крок до перевороту думок ©

.... в п'ятницю ввечері можна і пофілософствувати :)

- от дивіться(я це і раніше знав/чув/бачив), а тут все розжували/розписали дуже доступно!
- і все реально!
- і все правда!
- але!!!
-...перший рядок в колонці - для більшості пересічних.... - він - за межами реальності :!:
... ну от скажіть/запитайте у самих себе: на скільки % ви збільшуєте свою зарплатню(дохід від вашої діяльності) ЩОРІЧНО?
- тільки рахуйте в доларах, бо в гривні буде НЕ серйозно! :mrgreen:

...чомусь я більш, ніж впевнений, що тут ЖОДЕН з вас не піднімає свій дохід на 30% щорічно!
- так, можливо вам якогось року таке і вдалось.... але НЕ щороку!

п. с.
- так що на перший погляд, та формула, що у ролику - здається легко доступною..... - а насправді..... - потрібні титанічні зусилля/залізна хватка і невбиваємий ентузіазм!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:57

Долярчик

Старина , а можно у Вас спросить , почему Вы читаете непонятных людей о которых мы вообще не слышали ?
Они сделали капитал как Ахметов ,Фирташ , Порошенко ?
Или они зарабатывают на открытии тайны их бытия на уровне выпуска видеоклипа как жить ?
...отвлеченное ....
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я же говорил, что курс скаканет. Тот, кто вовремя скупился - не благодарите.
Kabanchik
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