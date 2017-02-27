как я и говорил утром увидим подъем дол.вверх. правда я ошибся в прогнозах. написал, что уйдёт на мб курс вверх на 10коп., а он ушёл более выше. поэтому как я писал ранее увидим к концу мес. 26 это сто пудов. эта схема откатов и резкого подъёма из года в год происходит. и всегда нбу потом несёт по тв пургу. а потом два дня отката и потом опять подъём, который будет плавно идти до 20 чисел января. просто в этом году скачок задержался на мес. нов.год даже к бабке не ходи увидим в обменниках МИНИМУМ 28. и то если будет спокойная полит.обстановка. самая популярная ветка, но почему то многие "знатоки" пишут о снижении и далее курса к отметке 24 и ниже. вы чё спецом народ в заблуждение заводите???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
- от дивіться(я це і раніше знав/чув/бачив), а тут все розжували/розписали дуже доступно! - і все реально! - і все правда! - але!!! -...перший рядок в колонці - для більшості пересічних.... - він - за межами реальності ... ну от скажіть/запитайте у самих себе: на скільки % ви збільшуєте свою зарплатню(дохід від вашої діяльності) ЩОРІЧНО? - тільки рахуйте в доларах, бо в гривні буде НЕ серйозно!
...чомусь я більш, ніж впевнений, що тут ЖОДЕН з вас не піднімає свій дохід на 30% щорічно! - так, можливо вам якогось року таке і вдалось.... але НЕ щороку!
п. с. - так що на перший погляд, та формула, що у ролику - здається легко доступною..... - а насправді..... - потрібні титанічні зусилля/залізна хватка і невбиваємий ентузіазм!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Старина , а можно у Вас спросить , почему Вы читаете непонятных людей о которых мы вообще не слышали ? Они сделали капитал как Ахметов ,Фирташ , Порошенко ? Или они зарабатывают на открытии тайны их бытия на уровне выпуска видеоклипа как жить ? ...отвлеченное ....
Как по мне, то откат на 24.70 был рассчитан и стал следствием мощнейшей интервенции НБУ в $200 млн, чтоб на следующий день те, кто понимали что сезон охоты на аленей начался, могли заскочить как VIP-клиенты через свои банки (сами сотрудники НБУ, члены правительства, депутаты). Остальные окажутся за бортом.
TylerTruman_ написав:як раніше писав 24,7 і 24,5 на які народ надіявся – це рівні ні про що, … і про кеди на тижні, коротку відкупив (злив був на 24,85), … а довшу кАтлєту та акумульовану грн. буду паркувати в бакс тільки на розворотній формації, … озвученої цілі 24,0-24,2 досягли, на основному графіку, що роблю ТА бакс/красива 50й фібо рівень = 24,19 … поки немає підтвердження дна, маю надію, що розворот буде із тесту 23 (бай зона 23-23,2), потім корекція вище 25, ймовірно тест 26, вотЪ
Ну шо наш технічний аналізатор, котлєту відкупив, чи залишився з макулатурою та рівнями підтримки?
04.10.2019 посмотрел в онлайн банкинг отдача 25,25 с учетом всех комиссий, вышел я прогуляться на 15 минут , кошелек забыл , посмотрел на курс в трех соседних обменках около 25,25 , увидел в банке на отдачу 25 , ууу думаю прикуплю немножко , пошел за кошельком , вернулся в приглянувшийся банк через 15 минут ..ну в общем кто сегодня следил тот в понял ...стало 25,5 15 минут и 50 копеек ...между делом онлайн банкинг отреагировал так же мгновенно ну и редиски +50 коп за 15 минут звиняйте выше 25 я покупать $ не буду , и сливать ниже 27,3 тоже не буду. И при таком громадном спреде - ну его нафиг .
Большая часть меня меня верит в падение ... как там говорят умным термином - временная коррекция на пути к дальнейшему укреплению грн.
Отец говорит сыну: — Знай, сын, умные люди всегда сомневаются, а глупые точно уверены! — Пап, а ты уверен? — Абсолютно!!!
это касаемо моей подписи
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Долярчик написав:чомусь я більш, ніж впевнений, що тут ЖОДЕН з вас не піднімає свій дохід на 30% щорічно!
Саме головне-бути долярчиком,який не в стані спрогнозувати що таке+30% на протязі навіть 10 років..., я вже мовчу про 20 , а про 30 можуть помріяти навіть ротшільди. 1 рік=100 в місяць 2 рік=130 3=169 4=220 5=285 6=371 7=482 8=627 9=815 10=1060 .... 20=11240 .... 30=119150
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69