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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2379238023812382

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 274
Не нижче 24.50
50%
137
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 01:51

  ruvex написав:
  Kabanchik написав:Я же говорил, что курс скаканет. Тот, кто вовремя скупился - не благодарите.

Скупились еще по 13, когда сдавать нормально можно? :mrgreen:

К концу года, как до 50 дойдем, тогда можно. Но это не точно. :mrgreen:
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 06:27

  холява написав:Долярчик

Старина , а можно у Вас спросить , почему Вы читаете непонятных людей о которых мы вообще не слышали ?
Они сделали капитал как Ахметов ,Фирташ , Порошенко ?
Или они зарабатывают на открытии тайны их бытия на уровне выпуска видеоклипа как жить ?
...отвлеченное ....

...напевно, найбільше заробляють в тому, що Ви написали(я виділив) :roll:
- але погодьтесь - сама ідея, таки досить і досить НЕ погана!
- особливо для самодисципліни! :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 06:36

  budivelnik написав:
  Долярчик написав:чомусь я більш, ніж впевнений, що тут ЖОДЕН з вас не піднімає свій дохід на 30% щорічно!
Саме головне-бути долярчиком,який не в стані спрогнозувати що таке+30% на протязі навіть 10 років..., я вже мовчу про 20 , а про 30 можуть помріяти навіть ротшільди.
1 рік=100 в місяць
2 рік=130
3=169
4=220
5=285
6=371
7=482
8=627
9=815
10=1060
....
20=11240
....
30=119150

... я це все розумію і калькулятор в мене не зламаний! :mrgreen:
- але в тому ролику саме так і скащано! :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 07:18

Долярчик

я наразі із інтересом вивчаю досвід нашого співвітчизника,
який поставив собі цілком реальну і чотку ціль - мільйонер за 7р.
розповідає (на практциці!!!) як і що він робить
до речі там є і ваш любий бетон-чик

https://www.youtube.com/channel/UCCyoZZ ... V5Q/videos
+50грн !
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