К концу года, как до 50 дойдем, тогда можно. Но это не точно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 жов, 2019 01:51
Додано: Суб 05 жов, 2019 06:27
...напевно, найбільше заробляють в тому, що Ви написали(я виділив)
- але погодьтесь - сама ідея, таки досить і досить НЕ погана!
- особливо для самодисципліни!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 05 жов, 2019 06:36
... я це все розумію і калькулятор в мене не зламаний!
- але в тому ролику саме так і скащано!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 05 жов, 2019 07:18
Долярчик
я наразі із інтересом вивчаю досвід нашого співвітчизника,
який поставив собі цілком реальну і чотку ціль - мільйонер за 7р.
розповідає (на практциці!!!) як і що він робить
до речі там є і ваш любий бетон-чик
+50грн !
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