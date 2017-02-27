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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2380238123822383>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 274
Не нижче 24.50
50%
137
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 01:51

  ruvex написав:
  Kabanchik написав:Я же говорил, что курс скаканет. Тот, кто вовремя скупился - не благодарите.

Скупились еще по 13, когда сдавать нормально можно? :mrgreen:

К концу года, как до 50 дойдем, тогда можно. Но это не точно. :mrgreen:
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 06:27

  холява написав:Долярчик

Старина , а можно у Вас спросить , почему Вы читаете непонятных людей о которых мы вообще не слышали ?
Они сделали капитал как Ахметов ,Фирташ , Порошенко ?
Или они зарабатывают на открытии тайны их бытия на уровне выпуска видеоклипа как жить ?
...отвлеченное ....

...напевно, найбільше заробляють в тому, що Ви написали(я виділив) :roll:
- але погодьтесь - сама ідея, таки досить і досить НЕ погана!
- особливо для самодисципліни! :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 06:36

  budivelnik написав:
  Долярчик написав:чомусь я більш, ніж впевнений, що тут ЖОДЕН з вас не піднімає свій дохід на 30% щорічно!
Саме головне-бути долярчиком,який не в стані спрогнозувати що таке+30% на протязі навіть 10 років..., я вже мовчу про 20 , а про 30 можуть помріяти навіть ротшільди.
1 рік=100 в місяць
2 рік=130
3=169
4=220
5=285
6=371
7=482
8=627
9=815
10=1060
....
20=11240
....
30=119150

... я це все розумію і калькулятор в мене не зламаний! :mrgreen:
- але в тому ролику саме так і сказано! :wink:

п. с.
...ну, форумчан з +30% долярів доходу щорічно тут нема і бути не може! :mrgreen:
- а з гривнею +30?

- бо, навіть, в мене +36% вийшло одного року в гривні :lol:

- а хто ще розкаже про свій "гривневий" успіх? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 05 жов, 2019 08:41, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 07:18

Долярчик

я наразі із інтересом вивчаю досвід нашого співвітчизника,
який поставив собі цілком реальну і чотку ціль - мільйонер за 7р.
розповідає (на практциці!!!) як і що він робить
до речі там є і ваш любий бетон-чик

https://www.youtube.com/channel/UCCyoZZ ... V5Q/videos
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 07:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Так нацбанк сольёт всё, что откупил за год


А треба таке робити? Хіба щоб дати заробити власникам ОВДП не 18-20%, а 30-40% річних у валюті.
Україна активно розпродує облігації внутрішнього державного займу під 18–20 відсотків річних. Таких ставок немає в жодній країні світу, — говорить фінансовий аналітик Олексій Лупоносов, 38 років. — До нас заходить іноземний капітал у доларах. Їх обмінюють на гривні. Через надлишок валюти курс долара падав. До того ж побільшало трудових мігрантів, які пересилають валюту додому. Сьогодні й сам по собі долар, унаслідок політики федеральної резервної системи Сполучених Штатів, почав знецінюватися. Розвинені країни сприяють тому, щоб їхня валюта була недооцінена. Тоді компанії, що продають продукцію на експорт, матимуть конкурентні переваги.
Бюджет через зміцнення гривні недоотримав 60 мільярдів гривень. https://gazeta.ua/articles/money-newspa ... vni/931222
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 07:49

Ой+
18-20 було ситуативно і не всі могли купувати по таких % (я не зміг)

зараз ставки по ОВДП (грн) 15% +- і далі падають
так що це більше чорний PR тих, хто не працював із бумагами а просто розносить чийсь задум в повітрі.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 08:03

... ох, напевно ще мені треба навчати тих експертів!)))

  greenozon написав:Долярчик

я наразі із інтересом вивчаю досвід нашого співвітчизника,
який поставив собі цілком реальну і чотку ціль - мільйонер за 7р.
розповідає (на практциці!!!) як і що він робить
до речі там є і ваш любий бетон-чик

https://www.youtube.com/channel/UCCyoZZ ... V5Q/videos

.... еееехххххх, а я то вуха розвісив, що НАРЕШТІ формула Кіосаки(про кредитне плече) працює і в Україні! :mrgreen:
... так нам тут автор починає розказувати...

... а виявляється - "сумно, б...ь!" :roll:
- взяли то кредитних 375 000грн зі сплатою щомісяця 5тис. з хвостиком....
- тут і звичайно легко перекриє їхня здача за 10К іпотеку! :mrgreen:
- але ж по факту - 50% вони вклали ще своїх коштів! - більше того - чомусь не доплюсовує сюди затрати по ремонту! + простій(через який час почали здавати?) - якщо взяли на котловані, то я взагалі, сміюсь з таких підрахуїв! - що, ніби, в них ще "зверху" залишається 4тис. з гаком щомісяця! :lol:

... коротше, "пєчаль - пєчальная"... :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 08:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:еееехххххх, а я то вуха розвісив


Не дивно, що ви голосували за зе )
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 09:06

Харьков гагарин 25,10/25,90, самое узкое, что вижу 25,25/25,55.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 09:11

  ryabchenko2 написав:
  Долярчик написав:еееехххххх, а я то вуха розвісив


Не дивно, що ви голосували за зе )

... а те, що я зробив опис відео і висновок в кінці - не берете до уваги?!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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