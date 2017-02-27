К концу года, как до 50 дойдем, тогда можно. Но это не точно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 жов, 2019 01:51
Додано: Суб 05 жов, 2019 06:27
...напевно, найбільше заробляють в тому, що Ви написали(я виділив)
- але погодьтесь - сама ідея, таки досить і досить НЕ погана!
- особливо для самодисципліни!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 05 жов, 2019 06:36
... я це все розумію і калькулятор в мене не зламаний!
- але в тому ролику саме так і сказано!
п. с.
...ну, форумчан з +30% долярів доходу щорічно тут нема і бути не може!
- а з гривнею +30?
- бо, навіть, в мене +36% вийшло одного року в гривні
- а хто ще розкаже про свій "гривневий" успіх?
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 05 жов, 2019 08:41, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 05 жов, 2019 07:18
Долярчик
я наразі із інтересом вивчаю досвід нашого співвітчизника,
який поставив собі цілком реальну і чотку ціль - мільйонер за 7р.
розповідає (на практциці!!!) як і що він робить
до речі там є і ваш любий бетон-чик
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 05 жов, 2019 07:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А треба таке робити? Хіба щоб дати заробити власникам ОВДП не 18-20%, а 30-40% річних у валюті.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 05 жов, 2019 07:49
Ой+
18-20 було ситуативно і не всі могли купувати по таких % (я не зміг)
зараз ставки по ОВДП (грн) 15% +- і далі падають
так що це більше чорний PR тих, хто не працював із бумагами а просто розносить чийсь задум в повітрі.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 05 жов, 2019 08:03
... ох, напевно ще мені треба навчати тих експертів!)))
.... еееехххххх, а я то вуха розвісив, що НАРЕШТІ формула Кіосаки(про кредитне плече) працює і в Україні!
... так нам тут автор починає розказувати...
... а виявляється - "сумно, б...ь!"
- взяли то кредитних 375 000грн зі сплатою щомісяця 5тис. з хвостиком....
- тут і звичайно легко перекриє їхня здача за 10К іпотеку!
- але ж по факту - 50% вони вклали ще своїх коштів! - більше того - чомусь не доплюсовує сюди затрати по ремонту! + простій(через який час почали здавати?) - якщо взяли на котловані, то я взагалі, сміюсь з таких підрахуїв! - що, ніби, в них ще "зверху" залишається 4тис. з гаком щомісяця!
... коротше, "пєчаль - пєчальная"...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 05 жов, 2019 08:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 05 жов, 2019 09:06
Харьков гагарин 25,10/25,90, самое узкое, что вижу 25,25/25,55.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 05 жов, 2019 09:11
... а те, що я зробив опис відео і висновок в кінці - не берете до уваги?!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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