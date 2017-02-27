...напевно, найбільше заробляють в тому, що Ви написали(я виділив)
- але погодьтесь - сама ідея, таки досить і досить НЕ погана!
- особливо для самодисципліни!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 жов, 2019 06:27
...напевно, найбільше заробляють в тому, що Ви написали(я виділив)
- але погодьтесь - сама ідея, таки досить і досить НЕ погана!
- особливо для самодисципліни!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 05 жов, 2019 07:18
Долярчик
я наразі із інтересом вивчаю досвід нашого співвітчизника,
який поставив собі цілком реальну і чотку ціль - мільйонер за 7р.
розповідає (на практциці!!!) як і що він робить
до речі там є і ваш любий бетон-чик
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 05 жов, 2019 07:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А треба таке робити? Хіба щоб дати заробити власникам ОВДП не 18-20%, а 30-40% річних у валюті.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 05 жов, 2019 07:49
Ой+
18-20 було ситуативно і не всі могли купувати по таких % (я не зміг)
зараз ставки по ОВДП (грн) 15% +- і далі падають
так що це більше чорний PR тих, хто не працював із бумагами а просто розносить чийсь задум в повітрі.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 05 жов, 2019 08:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 05 жов, 2019 09:06
Харьков гагарин 25,10/25,90, самое узкое, что вижу 25,25/25,55.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 05 жов, 2019 09:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так власне і про це мова - НБУ підіграє зовсім не "пересічним" з курсами входу-виходу. Причому історія повторюється, щось подібне було зі Стельмахом. Зараз я також схильний думати, що це не просто вдалий для прозорливих інвесторів збіг обставин, а і організована операція включно з належним інформаційним забезпеченням коли курс в потрібний момент піднімається і опускається.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 05 жов, 2019 09:25
С одной стороны гривна укрепляется, но чуйка мне подсказывает, что грандиозный шухер для гринодержателнй ещё впереди.
Додано: Суб 05 жов, 2019 09:37
По газу.
По данным за 03.10 закачано всего 20,585 млрд. кубов, за сутки 53,18 млн. кубов.
Таким образом, за оставшиеся 10 дней до начала отопительного сезона (обычно 15.10) объем запасов составит больше 21 млрд.
Закачали много, на 4,2 млрд. больше, чем на эту же дату в прошлом году, и, если судить по прошлому году (максимум был где-то к концу ноября), вполне можем довести запасы до 21,5-22 млрд.
В этом году повезло с ценами на газ - очень низкие + Нафтогаз, насколько понимаю, благодаря своим еврооблигациям валюту на МБ не закупал. Это тоже снизило спрос на валюту и помогло укреплению гривни.
К сожалению, не помню на какой срок еврооблиги Нафтогаза. Никто не подскажет?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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