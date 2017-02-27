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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 23802381238223832384>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 274
Не нижче 24.50
50%
137
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 06:27

  холява написав:Долярчик

Старина , а можно у Вас спросить , почему Вы читаете непонятных людей о которых мы вообще не слышали ?
Они сделали капитал как Ахметов ,Фирташ , Порошенко ?
Или они зарабатывают на открытии тайны их бытия на уровне выпуска видеоклипа как жить ?
...отвлеченное ....

...напевно, найбільше заробляють в тому, що Ви написали(я виділив) :roll:
- але погодьтесь - сама ідея, таки досить і досить НЕ погана!
- особливо для самодисципліни! :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Долярчик

я наразі із інтересом вивчаю досвід нашого співвітчизника,
який поставив собі цілком реальну і чотку ціль - мільйонер за 7р.
розповідає (на практциці!!!) як і що він робить
до речі там є і ваш любий бетон-чик

https://www.youtube.com/channel/UCCyoZZ ... V5Q/videos
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 07:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Так нацбанк сольёт всё, что откупил за год


А треба таке робити? Хіба щоб дати заробити власникам ОВДП не 18-20%, а 30-40% річних у валюті.
Україна активно розпродує облігації внутрішнього державного займу під 18–20 відсотків річних. Таких ставок немає в жодній країні світу, — говорить фінансовий аналітик Олексій Лупоносов, 38 років. — До нас заходить іноземний капітал у доларах. Їх обмінюють на гривні. Через надлишок валюти курс долара падав. До того ж побільшало трудових мігрантів, які пересилають валюту додому. Сьогодні й сам по собі долар, унаслідок політики федеральної резервної системи Сполучених Штатів, почав знецінюватися. Розвинені країни сприяють тому, щоб їхня валюта була недооцінена. Тоді компанії, що продають продукцію на експорт, матимуть конкурентні переваги.
Бюджет через зміцнення гривні недоотримав 60 мільярдів гривень. https://gazeta.ua/articles/money-newspa ... vni/931222
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 07:49

Ой+
18-20 було ситуативно і не всі могли купувати по таких % (я не зміг)

зараз ставки по ОВДП (грн) 15% +- і далі падають
так що це більше чорний PR тих, хто не працював із бумагами а просто розносить чийсь задум в повітрі.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 08:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:еееехххххх, а я то вуха розвісив


Не дивно, що ви голосували за зе )
ryabchenko2
 
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Харьков гагарин 25,10/25,90, самое узкое, что вижу 25,25/25,55.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 09:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:Ой+
18-20 було ситуативно і не всі могли купувати по таких % (я не зміг)
зараз ставки по ОВДП (грн) 15% +- і далі падають
так що це більше чорний PR тих, хто не працював із бумагами а просто розносить чийсь задум в повітрі.


Так власне і про це мова - НБУ підіграє зовсім не "пересічним" з курсами входу-виходу. Причому історія повторюється, щось подібне було зі Стельмахом. Зараз я також схильний думати, що це не просто вдалий для прозорливих інвесторів збіг обставин, а і організована операція включно з належним інформаційним забезпеченням коли курс в потрібний момент піднімається і опускається.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Хмельницкий обменки вверх продажа 26
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 09:25

  Ой+ написав:Так власне і про це мова - НБУ підіграє зовсім не "пересічним" з курсами входу-виходу. Причому історія повторюється, щось подібне було зі Стельмахом. Зараз я також схильний думати, що це не просто вдалий для прозорливих інвесторів збіг обставин, а і організована операція включно з належним інформаційним забезпеченням коли курс в потрібний момент піднімається і опускається.


С одной стороны гривна укрепляется, но чуйка мне подсказывает, что грандиозный шухер для гринодержателнй ещё впереди.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 09:37

По газу.
По данным за 03.10 закачано всего 20,585 млрд. кубов, за сутки 53,18 млн. кубов.
Таким образом, за оставшиеся 10 дней до начала отопительного сезона (обычно 15.10) объем запасов составит больше 21 млрд.
Закачали много, на 4,2 млрд. больше, чем на эту же дату в прошлом году, и, если судить по прошлому году (максимум был где-то к концу ноября), вполне можем довести запасы до 21,5-22 млрд.
В этом году повезло с ценами на газ - очень низкие + Нафтогаз, насколько понимаю, благодаря своим еврооблигациям валюту на МБ не закупал. Это тоже снизило спрос на валюту и помогло укреплению гривни.
К сожалению, не помню на какой срок еврооблиги Нафтогаза. Никто не подскажет?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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