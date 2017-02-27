Ой+ написав:Так власне і про це мова - НБУ підіграє зовсім не "пересічним" з курсами входу-виходу. Причому історія повторюється, щось подібне було зі Стельмахом. Зараз я також схильний думати, що це не просто вдалий для прозорливих інвесторів збіг обставин, а і організована операція включно з належним інформаційним забезпеченням коли курс в потрібний момент піднімається і опускається.
С одной стороны гривна укрепляется, но чуйка мне подсказывает, что грандиозный шухер для гринодержателнй ещё впереди.
Большой отрыв налика от межбанка. В понедельник увидим таблички во всех банках "Долларов нет !"
Вкладчик1234 написав:Так нацбанк сольёт всё, что откупил за год
для того вся схема задумывалась, держали курс у плинтуса, потихонечку выкупая излишки. Потом все сливается порциями по 200 мио по нормальному курсу нужным людям, остальных ждет курс 28. Нужные люди в проффите. Все честно и по закону.
Вкладчик1234 написав:Так нацбанк сольёт всё, что откупил за год
для того вся схема задумывалась, держали курс у плинтуса, потихонечку выкупая излишки. Потом все сливается порциями по 200 мио по нормальному курсу нужным людям, остальных ждет курс 28. Нужные люди в проффите. Все честно и по закону.
На данный момент вроде всё складно.
А долги чем будем отдавать, откуда брать деньги (валюту), и какой будет курс?
Похоже что вошли в осенне-зимний сезон ослабления гривны. Немного запоздали. Так, что некоторые уверовали в "па8". Но ничего - наверстаем и компенсируем чрезмерный гривне-укрепляж
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
serg1974 написав:[quote=" ...... для того вся схема задумывалась, остальных ждет курс 28. Нужные люди в проффите.
что мешает Вам и всем остальным скупиться сейчас по 25 с копейками?? Или вы будете специально 28 ждать??
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Разумеется, ничего не мешает. Разве что человек осознанно сделал ставку на грн и вложился в срочные депо и подобные инструменты.[/quote] ===== Ну и кто ему доктор?[/quote] ... Холява - от і я чекаю "свого лікаря" зробивши ставку на #самукрасиву.... 30/70 дол/грн. - і то, вже все плавненько почало перетікати зі скирди "30", у скирду "70"
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
я наразі із інтересом вивчаю досвід нашого співвітчизника, який поставив собі цілком реальну і чотку ціль - мільйонер за 7р. розповідає (на практциці!!!) як і що він робить до речі там є і ваш любий бетон-чик