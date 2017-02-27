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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2381238223832384>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 274
Не нижче 24.50
50%
137
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 09:43

  Yuri_61 написав:
  Ой+ написав:Так власне і про це мова - НБУ підіграє зовсім не "пересічним" з курсами входу-виходу. Причому історія повторюється, щось подібне було зі Стельмахом. Зараз я також схильний думати, що це не просто вдалий для прозорливих інвесторів збіг обставин, а і організована операція включно з належним інформаційним забезпеченням коли курс в потрібний момент піднімається і опускається.


С одной стороны гривна укрепляется, но чуйка мне подсказывает, что грандиозный шухер для гринодержателнй ещё впереди.

Большой отрыв налика от межбанка. В понедельник увидим таблички во всех банках "Долларов нет !" :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 09:52

Столица, 25,10/25,12 - 25,50/25,70
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 10:01

  Вкладчик1234 написав:Так нацбанк сольёт всё, что откупил за год

для того вся схема задумывалась, держали курс у плинтуса, потихонечку выкупая излишки. Потом все сливается порциями по 200 мио по нормальному курсу нужным людям, остальных ждет курс 28. Нужные люди в проффите. Все честно и по закону.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 10:08

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Так нацбанк сольёт всё, что откупил за год
для того вся схема задумывалась, остальных ждет курс 28. Нужные люди в проффите.
что мешает Вам и всем остальным скупиться сейчас по 25 с копейками?? Или вы будете специально 28 ждать?? ;)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 10:09

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Так нацбанк сольёт всё, что откупил за год

для того вся схема задумывалась, держали курс у плинтуса, потихонечку выкупая излишки. Потом все сливается порциями по 200 мио по нормальному курсу нужным людям, остальных ждет курс 28. Нужные люди в проффите. Все честно и по закону.

На данный момент вроде всё складно.

А долги чем будем отдавать, откуда брать деньги (валюту), и какой будет курс?

Похоже что вошли в осенне-зимний сезон ослабления гривны.
Немного запоздали. Так, что некоторые уверовали в "па8". Но ничего - наверстаем и компенсируем чрезмерный гривне-укрепляж :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 10:09

  asti написав:что мешает Вам и всем остальным скупиться сейчас по 25 с копейками?? Или вы будете специально 28 ждать??

Хороший совет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 10:11

  asti написав:
  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Так нацбанк сольёт всё, что откупил за год
для того вся схема задумывалась, остальных ждет курс 28. Нужные люди в проффите.
что мешает Вам и всем остальным скупиться сейчас по 25 с копейками?? Или вы будете специально 28 ждать?? ;)

Разумеется, ничего не мешает. Разве что человек осознанно сделал ставку на грн и вложился в срочные депо и подобные инструменты.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 10:15

  serg1974 написав:
  asti написав:
  vitaliian написав:......
для того вся схема задумывалась, остальных ждет курс 28. Нужные люди в проффите.
что мешает Вам и всем остальным скупиться сейчас по 25 с копейками?? Или вы будете специально 28 ждать?? ;)

Разумеется, ничего не мешает. Разве что человек осознанно сделал ставку на грн и вложился в срочные депо и подобные инструменты.

Ну и кто ему доктор?
И если сделал осознанно, значит понимал риски.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 10:23

... час покаже! ©®™

  ЛАД написав:
  serg1974 написав:[quote="
......
для того вся схема задумывалась, остальных ждет курс 28. Нужные люди в проффите.
что мешает Вам и всем остальным скупиться сейчас по 25 с копейками?? Или вы будете специально 28 ждать?? ;)

=======

Разумеется, ничего не мешает. Разве что человек осознанно сделал ставку на грн и вложился в срочные депо и подобные инструменты.[/quote]
=====
Ну и кто ему доктор?[/quote]
... Холява :mrgreen: :mrgreen:
- от і я чекаю "свого лікаря" :mrgreen: зробивши ставку на #самукрасиву.... 30/70 дол/грн.
- і то, вже все плавненько почало перетікати зі скирди "30", у скирду "70" :oops:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 10:33

  greenozon написав:Долярчик

я наразі із інтересом вивчаю досвід нашого співвітчизника,
який поставив собі цілком реальну і чотку ціль - мільйонер за 7р.
розповідає (на практциці!!!) як і що він робить
до речі там є і ваш любий бетон-чик

https://www.youtube.com/channel/UCCyoZZ ... V5Q/videos


Вот еще познавательное видео.

https://vodeocatalog.com/ru/video/wMPQwPYLMdI :roll:
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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