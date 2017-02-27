Я прям на раздорожье нахожусь )))
Киев сейчас светит 25,20 / 25,35
Купить по 25,35 ( у меня часть гривны осталась) с целью 25,70-26,00
Или продать по 25,20 с целью откупить 24,70-24,90
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 жов, 2019 10:38
Я прям на раздорожье нахожусь )))
Киев сейчас светит 25,20 / 25,35
Купить по 25,35 ( у меня часть гривны осталась) с целью 25,70-26,00
Или продать по 25,20 с целью откупить 24,70-24,90
Живите своим умом!
Додано: Суб 05 жов, 2019 10:45
- інколи "гріш-ціна" таким роликам...
-от, до прикладу:
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...... еееехххххх, а я то вуха розвісив, що НАРЕШТІ формула Кіосаки(про кредитне плече) працює і в Україні!
... так нам тут автор починає розказувати...(після 3-ї хв.)
... а виявляється - "сумно, б...ь!"
- взяли то кредитних 375 000грн зі сплатою щомісяця 5тис. з хвостиком....
- тут і звичайно легко перекриє їхня здача за 10К іпотеку!
- але ж по факту - 50% вони вклали ще своїх коштів! - більше того - чомусь не доплюсовує сюди затрати по ремонту! + простій(через який час почали здавати?) - якщо взяли на котловані, то я взагалі, сміюсь з таких підрахуїв! - що, ніби, в них ще "зверху" залишається 4тис. з гаком щомісяця!
... коротше, "пєчаль - пєчальная"...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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