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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2381238223832384

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 274
Не нижче 24.50
50%
137
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 10:38

Я прям на раздорожье нахожусь )))

Киев сейчас светит 25,20 / 25,35

Купить по 25,35 ( у меня часть гривны осталась) с целью 25,70-26,00
Или продать по 25,20 с целью откупить 24,70-24,90 :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 10:45

  freeze написав:
  greenozon написав:Долярчик

я наразі із інтересом вивчаю досвід нашого співвітчизника,
який поставив собі цілком реальну і чотку ціль - мільйонер за 7р.
розповідає (на практциці!!!) як і що він робить
до речі там є і ваш любий бетон-чик

https://www.youtube.com/channel/UCCyoZZ ... V5Q/videos


Вот еще познавательное видео.

https://vodeocatalog.com/ru/video/wMPQwPYLMdI :ro:


- інколи "гріш-ціна" таким роликам...
-от, до прикладу:
=======
...... еееехххххх, а я то вуха розвісив, що НАРЕШТІ формула Кіосаки(про кредитне плече) працює і в Україні! :mrgreen:
... так нам тут автор починає розказувати...(після 3-ї хв.)

... а виявляється - "сумно, б...ь!" :roll:
- взяли то кредитних 375 000грн зі сплатою щомісяця 5тис. з хвостиком....
- тут і звичайно легко перекриє їхня здача за 10К іпотеку! :mrgreen:
- але ж по факту - 50% вони вклали ще своїх коштів! - більше того - чомусь не доплюсовує сюди затрати по ремонту! + простій(через який час почали здавати?) - якщо взяли на котловані, то я взагалі, сміюсь з таких підрахуїв! - що, ніби, в них ще "зверху" залишається 4тис. з гаком щомісяця! :lol:

... коротше, "пєчаль - пєчальная"... :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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