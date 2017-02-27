Додано: Суб 05 жов, 2019 10:55

zzzzzz написав: Я прям на раздорожье нахожусь )))



Киев сейчас светит 25,20 / 25,35



Купить по 25,35 ( у меня часть гривны осталась) с целью 25,70-26,00

Или продать по 25,20 с целью откупить 24,70-24,90 Я прям на раздорожье нахожусь )))Киев сейчас светит 25,20 / 25,35Купить по 25,35 ( у меня часть гривны осталась) с целью 25,70-26,00Или продать по 25,20 с целью откупить 24,70-24,90

я заметил, что в Киеве курсы в воскресенье на нале немного припадают, ниже, чем в субботу. Не хочу давать советы, но я бы откупался завтра, а еще лучше - ждал бы курсы открытия мб в понедельник + есть онлайн обмен валют. К примеру, в альфе их после 10 меняют, с некоторым опозданием, а так они весят все выходные зафиксированные. Сейчас, кстати, в онлайн Аллы 25.15 на отдачуобмен происходит быстро и без комиса, правда в пределах 150к, если не ошибаюсь