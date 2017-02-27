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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 23822383238423852386>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 274
Не нижче 24.50
50%
137
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 10:38

Я прям на раздорожье нахожусь )))

Киев сейчас светит 25,20 / 25,35

Купить по 25,35 ( у меня часть гривны осталась) с целью 25,70-26,00
Или продать по 25,20 с целью откупить 24,70-24,90 :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 10:45

  freeze написав:
  greenozon написав:Долярчик

я наразі із інтересом вивчаю досвід нашого співвітчизника,
який поставив собі цілком реальну і чотку ціль - мільйонер за 7р.
розповідає (на практциці!!!) як і що він робить
до речі там є і ваш любий бетон-чик

https://www.youtube.com/channel/UCCyoZZ ... V5Q/videos


Вот еще познавательное видео.

https://vodeocatalog.com/ru/video/wMPQwPYLMdI :ro:


- інколи "гріш-ціна" таким роликам...
-от, до прикладу:
=======
...... еееехххххх, а я то вуха розвісив, що НАРЕШТІ формула Кіосаки(про кредитне плече) працює і в Україні! :mrgreen:
... так нам тут автор починає розказувати...(після 3-ї хв.)

... а виявляється - "сумно, б...ь!" :roll:
- взяли то кредитних 375 000грн зі сплатою щомісяця 5тис. з хвостиком....
- тут і звичайно легко перекриє їхня здача за 10К іпотеку! :mrgreen:
- але ж по факту - 50% вони вклали ще своїх коштів! - більше того - чомусь не доплюсовує сюди затрати по ремонту! + простій(через який час почали здавати?) - якщо взяли на котловані, то я взагалі, сміюсь з таких підрахуїв! - що, ніби, в них ще "зверху" залишається 4тис. з гаком щомісяця! :lol:

... коротше, "пєчаль - пєчальная"... :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 10:55

  andrein написав:
  Yuri_61 написав:
  Ой+ написав:Так власне і про це мова - НБУ підіграє зовсім не "пересічним" з курсами входу-виходу. Причому історія повторюється, щось подібне було зі Стельмахом. Зараз я також схильний думати, що це не просто вдалий для прозорливих інвесторів збіг обставин, а і організована операція включно з належним інформаційним забезпеченням коли курс в потрібний момент піднімається і опускається.


С одной стороны гривна укрепляется, но чуйка мне подсказывает, что грандиозный шухер для гринодержателнй ещё впереди.

Большой отрыв налика от межбанка. В понедельник увидим таблички во всех банках "Долларов нет !" :)


С одинаковой вероятностью можем увидеть очередные 200 лямов от НБУ и поход на 24.xx
Востаннє редагувалось Moneta в Суб 05 жов, 2019 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 10:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Купить по 25,35 ( у меня часть гривны осталась) с целью 25,70-26,00
Или продать по 25,20 с целью откупить 24,70-24,90

сделай и так и так :D :D :D :D :D
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 10:55

  zzzzzz написав:Я прям на раздорожье нахожусь )))

Киев сейчас светит 25,20 / 25,35

Купить по 25,35 ( у меня часть гривны осталась) с целью 25,70-26,00
Или продать по 25,20 с целью откупить 24,70-24,90 :mrgreen:

я заметил, что в Киеве курсы в воскресенье на нале немного припадают, ниже, чем в субботу. Не хочу давать советы, но я бы откупался завтра, а еще лучше - ждал бы курсы открытия мб в понедельник + есть онлайн обмен валют. К примеру, в альфе их после 10 меняют, с некоторым опозданием, а так они весят все выходные зафиксированные. Сейчас, кстати, в онлайн Аллы 25.15 на отдачу
обмен происходит быстро и без комиса, правда в пределах 150к, если не ошибаюсь
Востаннє редагувалось EvgCapp в Суб 05 жов, 2019 10:57, всього редагувалось 1 раз.
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 10:55

  zzzzzz написав:Я прям на раздорожье нахожусь )))

Киев сейчас светит 25,20 / 25,35

Купить по 25,35 ( у меня часть гривны осталась) с целью 25,70-26,00
Или продать по 25,20 с целью откупить 24,70-24,90 :mrgreen:

импульс уже дан на разгон, правда надо смотреть на 7летки, и осенью порошенко собирался трубу качать...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 10:56

  Долярчик написав:----------
ЛАД
  serg1974 написав:----------
......
для того вся схема задумывалась, остальных ждет курс 28. Нужные люди в проффите.
что мешает Вам и всем остальным скупиться сейчас по 25 с копейками?? Или вы будете специально 28 ждать?? ;)
=======

Разумеется, ничего не мешает. Разве что человек осознанно сделал ставку на грн и вложился в срочные депо и подобные инструменты.
=====
Ну и кто ему доктор?
---------
... Холява :mrgreen: :mrgreen:
- от і я чекаю "свого лікаря" :mrgreen: зробивши ставку на #самукрасиву.... 30/70 дол/грн.
- і то, вже все плавненько почало перетікати зі скирди "30", у скирду "70" :oops:

Я там дописал о рисках.
Вы, конечно, можете "перетекать", но всё же, думаю, 28+ мы зимой увидим.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 11:09

  zzzzzz написав:Я прям на раздорожье нахожусь )))

Киев сейчас светит 25,20 / 25,35

Купить по 25,35 ( у меня часть гривны осталась) с целью 25,70-26,00
Или продать по 25,20 с целью откупить 24,70-24,90 :mrgreen:
покупать точно не надо//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Это будет шок для Украины: в случае отмены национализации Приватбанка МВФ прекратит программу — Данилюк.
https://minfin.com.ua/blogs/prorok/123850/
Тотальная коррупция и вся страна в заложниках у 1 олигарха!
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 11:17

Люблю эту ветку ))) Всегда есть разные мнения. :mrgreen:

Я посмотрю что завтра будет. На крайняк буду до понедельника ждать, если межбанк в понедельник продолжит рост, тогда побегу по банкам искать подешевле ))
Живите своим умом!
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