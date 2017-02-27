Я прям на раздорожье нахожусь )))
Киев сейчас светит 25,20 / 25,35
Купить по 25,35 ( у меня часть гривны осталась) с целью 25,70-26,00
Или продать по 25,20 с целью откупить 24,70-24,90
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 жов, 2019 10:38
Я прям на раздорожье нахожусь )))
Киев сейчас светит 25,20 / 25,35
Купить по 25,35 ( у меня часть гривны осталась) с целью 25,70-26,00
Или продать по 25,20 с целью откупить 24,70-24,90
Живите своим умом!
Додано: Суб 05 жов, 2019 10:45
- інколи "гріш-ціна" таким роликам...
-от, до прикладу:
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...... еееехххххх, а я то вуха розвісив, що НАРЕШТІ формула Кіосаки(про кредитне плече) працює і в Україні!
... так нам тут автор починає розказувати...(після 3-ї хв.)
... а виявляється - "сумно, б...ь!"
- взяли то кредитних 375 000грн зі сплатою щомісяця 5тис. з хвостиком....
- тут і звичайно легко перекриє їхня здача за 10К іпотеку!
- але ж по факту - 50% вони вклали ще своїх коштів! - більше того - чомусь не доплюсовує сюди затрати по ремонту! + простій(через який час почали здавати?) - якщо взяли на котловані, то я взагалі, сміюсь з таких підрахуїв! - що, ніби, в них ще "зверху" залишається 4тис. з гаком щомісяця!
... коротше, "пєчаль - пєчальная"...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 05 жов, 2019 10:55
С одинаковой вероятностью можем увидеть очередные 200 лямов от НБУ и поход на 24.xx
Востаннє редагувалось Moneta в Суб 05 жов, 2019 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 10:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 05 жов, 2019 10:55
я заметил, что в Киеве курсы в воскресенье на нале немного припадают, ниже, чем в субботу. Не хочу давать советы, но я бы откупался завтра, а еще лучше - ждал бы курсы открытия мб в понедельник + есть онлайн обмен валют. К примеру, в альфе их после 10 меняют, с некоторым опозданием, а так они весят все выходные зафиксированные. Сейчас, кстати, в онлайн Аллы 25.15 на отдачу
обмен происходит быстро и без комиса, правда в пределах 150к, если не ошибаюсь
Востаннє редагувалось EvgCapp в Суб 05 жов, 2019 10:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 05 жов, 2019 10:55
импульс уже дан на разгон, правда надо смотреть на 7летки, и осенью порошенко собирался трубу качать...
Додано: Суб 05 жов, 2019 10:56
Я там дописал о рисках.
Вы, конечно, можете "перетекать", но всё же, думаю, 28+ мы зимой увидим.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 05 жов, 2019 11:09
покупать точно не надо//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Суб 05 жов, 2019 11:12
Это будет шок для Украины: в случае отмены национализации Приватбанка МВФ прекратит программу — Данилюк.
Тотальная коррупция и вся страна в заложниках у 1 олигарха!
Додано: Суб 05 жов, 2019 11:17
Люблю эту ветку ))) Всегда есть разные мнения.
Я посмотрю что завтра будет. На крайняк буду до понедельника ждать, если межбанк в понедельник продолжит рост, тогда побегу по банкам искать подешевле ))
Живите своим умом!
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