Додано: Суб 05 жов, 2019 11:19

Это враги народа, а не слуги народа! Решили достать всех налогами и штрафами, еще и задним числом за всю жизнь (это просто нонсенс и беспредел, так как существует налоговый срок давности 3 года, презумпция невиновности и неимение законом обратной силы) как сеньоры Помидоры, а отдачи никакой, уже даже набрались наглости написать в своей программе, что молодому поколению на пенсию рассчитывать не стоит. Медицины тоже нет. Сдаемся. Менты тока издеваются над людьми, при этом сказано, что менты - это приоритет, то есть строим полицейское государство. Так куда же платить налоги? Башлять бене? Беня настолько жаден, что не поймет, что путлер использует его как туалетную бумагу и пустит в расход вместе со всеми нами! Завтра - на Майдан!

З.ы. И порошенко тут ни при чем, я никогда не призывал выбирать из 2 говн.

Выбирать надо украинца. Это задача минимум. И читать талмуд. Внимательно и вдумчиво!