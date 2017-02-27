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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2383238423852386>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 274
Не нижче 24.50
50%
137
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 11:18

hxbbgaf
Вот вы же умный человек, давно уже на форуме.
Дался вам тот Порошенко и Ко?
Я лично вижу изменения к лучшему, все будет хорошо!
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 11:19

Это враги народа, а не слуги народа! Решили достать всех налогами и штрафами, еще и задним числом за всю жизнь (это просто нонсенс и беспредел, так как существует налоговый срок давности 3 года, презумпция невиновности и неимение законом обратной силы) как сеньоры Помидоры, а отдачи никакой, уже даже набрались наглости написать в своей программе, что молодому поколению на пенсию рассчитывать не стоит. Медицины тоже нет. Сдаемся. Менты тока издеваются над людьми, при этом сказано, что менты - это приоритет, то есть строим полицейское государство. Так куда же платить налоги? Башлять бене? Беня настолько жаден, что не поймет, что путлер использует его как туалетную бумагу и пустит в расход вместе со всеми нами! Завтра - на Майдан!
З.ы. И порошенко тут ни при чем, я никогда не призывал выбирать из 2 говн.
Выбирать надо украинца. Это задача минимум. И читать талмуд. Внимательно и вдумчиво!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 11:30

  Moneta написав:
  andrein написав: Большой отрыв налика от межбанка. В понедельник увидим таблички во всех банках "Долларов нет !" :)


С одинаковой вероятностью можем увидеть очередные 200 лямов от НБУ и поход на 24.xx


А нужно ли это НБУ - сливать баксы?
А нужно ли это правительству - снижать курс?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 11:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый день.
Запорожье -разброс цен .
До 25.43 на приеме и 25.80 продажи
Всем Хорошего дня .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 11:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:До 25.43 на приеме

принимают или нет гривны ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 11:46

... за крок до перевороту думок ©

  ЛАД написав:Я там дописал о рисках.
Вы, конечно, можете "перетекать", но всё же, думаю, 28+ мы зимой увидим

... якщо буде 28+, то я, напевно, залізу на 2%/98% дол/грн :shock: :oops:
- я тепер можу більше ризикувати, так як вже одну ВЕЛИКУ/ПОТУЖНУ свою мрію - досягнув!
- так сказати: мої руки, тепер більш роз'язані! :idea:
- можу тепер брати(ризикувати) різні іпотеки/кредити..... - які раніше брати НЕ ризикнув!
- не хотів ризикувати/підставляти свою сім'ю, яка могла б через мій "невдалий ризик", перейти жити "під міст - в картонну коробку"! :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 12:02

  hxbbgaf написав:Это враги народа, а не слуги народа!....

Процесс прогрессирует.
Срочно к холяве!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 12:05

  Долярчик написав:
  ЛАД написав:Я там дописал о рисках.
Вы, конечно, можете "перетекать", но всё же, думаю, 28+ мы зимой увидим

... якщо буде 28+, то я, напевно, залізу на 2%/98% дол/грн :shock: :oops:
- я тепер можу більше ризикувати, так як вже одну ВЕЛИКУ/ПОТУЖНУ свою мрію - досягнув!
- так сказати: мої руки, тепер більш роз'язані! :idea:
- можу тепер брати(ризикувати) різні іпотеки/кредити..... - які раніше брати НЕ ризикнув!
- не хотів ризикувати/підставляти свою сім'ю, яка могла б через мій "невдалий ризик", перейти жити "під міст - в картонну коробку"! :roll:

Слишком большая рисковость может привести к тому же - "перейти жити "під міст - в картонну коробку"!". :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 12:06

  Rainbow написав:hxbbgaf
Вот вы же умный человек, давно уже на форуме.
Дался вам тот Порошенко и Ко?
Я лично вижу изменения к лучшему, все будет хорошо!

100%.
Вопрос только где и когда. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 12:13

  ЛАД написав:
  Долярчик написав:[quote="4763Я там дописал о рисках.
Вы, конечно, можете "перетекать", но всё же, думаю, 28+ мы зимой увидим

... якщо буде 28+, то я, напевно, залізу на 2%/98% дол/грн :shock:
- я тепер можу більше ризикувати, так як вже одну ВЕЛИКУ/ПОТУЖНУ свою мрію - досягнув!
- так сказати: мої руки, тепер більш роз'язані! :idea:
- можу тепер брати(ризикувати) різні іпотеки/кредити..... - які раніше брати НЕ ризикнув!
- не хотів ризикувати/підставляти свою сім'ю, яка могла б через мій "невдалий ризик", перейти жити "під міст - в картонну коробку"! :roll:

Слишком большая рисковость может привести к тому же - "перейти жити "під міст - в картонну коробку"!". :)[/quote]
===

.. правильно!
- все має бути в міру! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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