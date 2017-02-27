hxbbgaf
Вот вы же умный человек, давно уже на форуме.
Дался вам тот Порошенко и Ко?
Я лично вижу изменения к лучшему, все будет хорошо!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 жов, 2019 11:18
hxbbgaf
Вот вы же умный человек, давно уже на форуме.
Дался вам тот Порошенко и Ко?
Я лично вижу изменения к лучшему, все будет хорошо!
Додано: Суб 05 жов, 2019 11:19
Это враги народа, а не слуги народа! Решили достать всех налогами и штрафами, еще и задним числом за всю жизнь (это просто нонсенс и беспредел, так как существует налоговый срок давности 3 года, презумпция невиновности и неимение законом обратной силы) как сеньоры Помидоры, а отдачи никакой, уже даже набрались наглости написать в своей программе, что молодому поколению на пенсию рассчитывать не стоит. Медицины тоже нет. Сдаемся. Менты тока издеваются над людьми, при этом сказано, что менты - это приоритет, то есть строим полицейское государство. Так куда же платить налоги? Башлять бене? Беня настолько жаден, что не поймет, что путлер использует его как туалетную бумагу и пустит в расход вместе со всеми нами! Завтра - на Майдан!
З.ы. И порошенко тут ни при чем, я никогда не призывал выбирать из 2 говн.
Выбирать надо украинца. Это задача минимум. И читать талмуд. Внимательно и вдумчиво!
Додано: Суб 05 жов, 2019 11:30
А нужно ли это НБУ - сливать баксы?
А нужно ли это правительству - снижать курс?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Суб 05 жов, 2019 11:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Добрый день.
Запорожье -разброс цен .
До 25.43 на приеме и 25.80 продажи
Всем Хорошего дня .
Додано: Суб 05 жов, 2019 11:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 05 жов, 2019 11:46
... за крок до перевороту думок ©
... якщо буде 28+, то я, напевно, залізу на 2%/98% дол/грн
- я тепер можу більше ризикувати, так як вже одну ВЕЛИКУ/ПОТУЖНУ свою мрію - досягнув!
- так сказати: мої руки, тепер більш роз'язані!
- можу тепер брати(ризикувати) різні іпотеки/кредити..... - які раніше брати НЕ ризикнув!
- не хотів ризикувати/підставляти свою сім'ю, яка могла б через мій "невдалий ризик", перейти жити "під міст - в картонну коробку"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 05 жов, 2019 12:02
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 05 жов, 2019 12:05
Слишком большая рисковость может привести к тому же - "перейти жити "під міст - в картонну коробку"!".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 05 жов, 2019 12:06
100%.
Вопрос только где и когда.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 05 жов, 2019 12:13
Слишком большая рисковость может привести к тому же - "перейти жити "під міст - в картонну коробку"!". [/quote]
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.. правильно!
- все має бути в міру!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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