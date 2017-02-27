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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 жов, 2019 12:18
Живите своим умом!
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Додано: Суб 05 жов, 2019 12:28
Посыпались...
Возможно, и по 25,00 не стоило вчера брать. Смутило, что курс пошел в пятницу после обеда вверх на межбанке - это, в общем, нехарактерно, обычно все гривну стараются до понедельника загнать на овернайты//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Суб 05 жов, 2019 12:29
SILVER_UA написав: холява написав:
До 25.43 на приеме
принимают или нет гривны ?
Гривна есть и принимают на ура !
Звонили предлагали 25.45 . но я уже сдал.
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холява
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Додано: Суб 05 жов, 2019 12:30
И вот ещё, рынок (наличный) настроен на рост - малейшее движение на межбанке и на наличке стартует ракета! Раньше в этом году такого не было. Девальвационные ожидания...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Суб 05 жов, 2019 12:31
холява написав: SILVER_UA написав: холява написав:
До 25.43 на приеме
Принимают или нет гривны ?
Гривна есть и принимают на ура !
Звонили предлагали 25.45 . но я уже сдал.
По чём?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Суб 05 жов, 2019 12:33
Как все быстро меняется, уже Миняло 25,10/25,20
Живите своим умом!
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Додано: Суб 05 жов, 2019 12:34
холява написав:
Гривна есть и принимают на ура !
Звонили предлагали 25.45 . но я уже сдал.
странно,потому что даже самый бычий Харьков дороже 35 не принимал.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 12:41
vittore64501 написав: Alex2006 написав: Alex2006 написав:
Нет и нет
Для экономики лучше курс ниже.
Делаю заявку на слив пачки) Кабанчики, не подведите! До обеда продолжаем загончик, после обеда можно сворачиваться
Отлично, успел слить по 24.85
Поздравляю всех с окончанием очередного мини-загончика "под Штайнмаера". Из позитивного - НБУ заработал, я заработал, кто-то из экспортеров удачно слился. Хорошая работа. Отдельное спасибо, конечно же, оленям. Без них такого праздника не было бы! Но, уверен, они тоже не расстроены, ведь они зачастую не умеют считать финансовую прибыль/убыток (иначе они не были бы оленями), да и "в баксе спокойнее"!
Интересно по чем откупаться будете?У оленей?
А кто сказал, что я планирую откупаться? Если вы не в курсе, моя основная стратегия - это грн депо, и эта стратегия дала мне отличную прибыль за последние годы. Эти мои покупки-продажи - это так, чисто поиграться небольшими суммами по 5к. На осень-зиму мой план - это наоборот, слив еще части заготовленных пачек, т.к. хочу выйти вновь на соотношение 80% гривна, 20% валюта. Сейчас в следствии дорогих покупок летом и покупки баксов для теста это соотношение стало 62% гривна, 38% валюта. Ну и планирую по максимуму зайти на долгие депо по хорошим ставкам, т.к. даже если на конец следующего года и не выйдет выйти на плановые 9% учетной ставки, то все равно значительно приблизимся к этому показателю.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Alex2006
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Додано: Суб 05 жов, 2019 12:43
asti
25/43
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холява
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Додано: Суб 05 жов, 2019 12:44
asti написав:
И вот ещё, рынок (наличный) настроен на рост - малейшее движение на межбанке и на наличке стартует ракета! Раньше в этом году такого не было. Девальвационные ожидания...
Просто в этот раз наконец-то нашелся нормальный информационный повод для загона
И загонялы решили наконец хоть заработать нормально. Все же заметили как нарисовали рост под конец пятничной сессии на минимальных оборотах, чтобы спокойно достричь оленей на выходных?
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Alex2006
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