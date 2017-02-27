Додано: Суб 05 жов, 2019 12:41

vittore64501 написав: Alex2006 написав: Alex2006 написав: Нет и нет Для экономики лучше курс ниже.

Делаю заявку на слив пачки) Кабанчики, не подведите! До обеда продолжаем загончик, после обеда можно сворачиваться Нет и нетДля экономики лучше курс ниже.Делаю заявку на слив пачки) Кабанчики, не подведите! До обеда продолжаем загончик, после обеда можно сворачиваться

Отлично, успел слить по 24.85

Поздравляю всех с окончанием очередного мини-загончика "под Штайнмаера". Из позитивного - НБУ заработал, я заработал, кто-то из экспортеров удачно слился. Хорошая работа. Отдельное спасибо, конечно же, оленям. Без них такого праздника не было бы! Но, уверен, они тоже не расстроены, ведь они зачастую не умеют считать финансовую прибыль/убыток (иначе они не были бы оленями), да и "в баксе спокойнее"! Отлично, успел слить по 24.85Поздравляю всех с окончанием очередного мини-загончика "под Штайнмаера". Из позитивного - НБУ заработал, я заработал, кто-то из экспортеров удачно слился. Хорошая работа. Отдельное спасибо, конечно же, оленям. Без них такого праздника не было бы! Но, уверен, они тоже не расстроены, ведь они зачастую не умеют считать финансовую прибыль/убыток (иначе они не были бы оленями), да и "в баксе спокойнее"!

Интересно по чем откупаться будете?У оленей? Интересно по чем откупаться будете?У оленей?

А кто сказал, что я планирую откупаться? Если вы не в курсе, моя основная стратегия - это грн депо, и эта стратегия дала мне отличную прибыль за последние годы. Эти мои покупки-продажи - это так, чисто поиграться небольшими суммами по 5к. На осень-зиму мой план - это наоборот, слив еще части заготовленных пачек, т.к. хочу выйти вновь на соотношение 80% гривна, 20% валюта. Сейчас в следствии дорогих покупок летом и покупки баксов для теста это соотношение стало 62% гривна, 38% валюта. Ну и планирую по максимуму зайти на долгие депо по хорошим ставкам, т.к. даже если на конец следующего года и не выйдет выйти на плановые 9% учетной ставки, то все равно значительно приблизимся к этому показателю.