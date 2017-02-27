Додано: Суб 05 жов, 2019 12:54

Интересно на чем основан этот рынок, если межбанк отдыхает? Подбросили дохлого рыжика вчера послеобеда и решили пофутболять им.

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