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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2385238623872388>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 274
Не нижче 24.50
50%
137
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 12:46

  SILVER_UA написав:
  холява написав:Гривна есть и принимают на ура !
Звонили предлагали 25.45 . но я уже сдал.

странно,потому что даже самый бычий Харьков дороже 35 не принимал.



Если есть возможнось проверить ,
Кинотеатр "Комсомолец " со стороны Соборного просп. обменка .
Фортечна
Под клиента ......
У них в окнах 25.40
холява
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 12:53

А зачем сегодня сдавать по 25.4, что бы в пон. купить по 25.45???
Всё господа лафа закончилась!!!
Начинаем жить как и ранее все годы, с ежедневным осенним курсом вверх к отметке 26 к концу октября. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 12:54

Интересно на чем основан этот рынок, если межбанк отдыхает? Подбросили дохлого рыжика вчера послеобеда и решили пофутболять им.
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 12:58

  asti написав:
  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Так нацбанк сольёт всё, что откупил за год
для того вся схема задумывалась, остальных ждет курс 28. Нужные люди в проффите.
что мешает Вам и всем остальным скупиться сейчас по 25 с копейками?? Или вы будете специально 28 ждать?? ;)

я в июле был не в курсе что в сентябре курс будет 24 а больше в принципе ничего не мешает, кроме отсутствия гривны
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 12:59

  Игорь Алексеевич написав:А зачем сегодня сдавать по 25.4, что бы в пон. купить по 25.45???
Всё господа лафа закончилась!!!
Начинаем жить как и ранее все годы, с ежедневным осенним курсом вверх к отметке 26 к концу октября. :P


Честно говоря эта мантра уже поднадоела. Все видят что год аномальный, неизвестно сколько еще этажей пирамида выдержит, неизвестно что будет с мвф, а вы каждый день постите одно и тоже, потому что "пора". Почему пора? "А хз потому что так было год назад." А ничего что год назад в августе уже было 28, а в феврале 26 потрогали?
Востаннє редагувалось Moneta в Суб 05 жов, 2019 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 12:59

- то що, вже можу казати: ну що, салаги?(чи ще рано?)

  Долярчик написав:.... і все таки думаю, що зараз відбувається "п'ятничний синдром"....
- але ви гребіть...... гребіть бакси на всі! :)

Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 13:01

  Moneta написав:Интересно на чем основан этот рынок, если межбанк отдыхает? Подбросили дохлого рыжика вчера послеобеда и решили пофутболять им.


Если не футболять рыжика на рынке низкая активность и узкий спред.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 13:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Завтра после обеда увидим забытый откуп базарников в воскресенье
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 13:42

  Оранжевый-хит сезона написав:Завтра после обеда увидим забытый откуп базарников в воскресенье


а с понедельника возле обменников народ будет после получения зарплаты покупать на последние монеты у.е. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 13:48

  Игорь Алексеевич написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Завтра после обеда увидим забытый откуп базарников в воскресенье


а с понедельника возле обменников народ будет после получения зарплаты покупать на последние монеты у.е. :P


когда народ массово покупает на последние монеты у.е. (или вообще на кредитные)
то такой народ легче всего оставить без штанов и заставить его сдавать на хлебушек дешевле :mrgreen:
а вот когда наоборот народ массово плюется в сторону грязных зеленых бумажек, а за предложение купить валюту в кредит может дать в морду - вот тут лучший момент для покупки.
Alex2007
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