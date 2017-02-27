Если есть возможнось проверить ,
Кинотеатр "Комсомолец " со стороны Соборного просп. обменка .
Фортечна
Под клиента ......
У них в окнах 25.40
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 жов, 2019 12:46
Если есть возможнось проверить ,
Кинотеатр "Комсомолец " со стороны Соборного просп. обменка .
Фортечна
Под клиента ......
У них в окнах 25.40
Додано: Суб 05 жов, 2019 12:53
А зачем сегодня сдавать по 25.4, что бы в пон. купить по 25.45???
Всё господа лафа закончилась!!!
Начинаем жить как и ранее все годы, с ежедневным осенним курсом вверх к отметке 26 к концу октября.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 05 жов, 2019 12:54
Интересно на чем основан этот рынок, если межбанк отдыхает? Подбросили дохлого рыжика вчера послеобеда и решили пофутболять им.
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
Додано: Суб 05 жов, 2019 12:58
я в июле был не в курсе что в сентябре курс будет 24 а больше в принципе ничего не мешает, кроме отсутствия гривны
Додано: Суб 05 жов, 2019 12:59
Честно говоря эта мантра уже поднадоела. Все видят что год аномальный, неизвестно сколько еще этажей пирамида выдержит, неизвестно что будет с мвф, а вы каждый день постите одно и тоже, потому что "пора". Почему пора? "А хз потому что так было год назад." А ничего что год назад в августе уже было 28, а в феврале 26 потрогали?
Востаннє редагувалось Moneta в Суб 05 жов, 2019 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
Додано: Суб 05 жов, 2019 12:59
- то що, вже можу казати: ну що, салаги?(чи ще рано?)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 05 жов, 2019 13:01
Если не футболять рыжика на рынке низкая активность и узкий спред.
Живите своим умом!
Додано: Суб 05 жов, 2019 13:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Завтра после обеда увидим забытый откуп базарников в воскресенье
Додано: Суб 05 жов, 2019 13:42
а с понедельника возле обменников народ будет после получения зарплаты покупать на последние монеты у.е.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 05 жов, 2019 13:48
когда народ массово покупает на последние монеты у.е. (или вообще на кредитные)
то такой народ легче всего оставить без штанов и заставить его сдавать на хлебушек дешевле
а вот когда наоборот народ массово плюется в сторону грязных зеленых бумажек, а за предложение купить валюту в кредит может дать в морду - вот тут лучший момент для покупки.
|