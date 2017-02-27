Игорь Алексеевич написав:А зачем сегодня сдавать по 25.4, что бы в пон. купить по 25.45??? Всё господа лафа закончилась!!! Начинаем жить как и ранее все годы, с ежедневным осенним курсом вверх к отметке 26 к концу октября.
Честно говоря эта мантра уже поднадоела. Все видят что год аномальный, неизвестно сколько еще этажей пирамида выдержит, неизвестно что будет с мвф, а вы каждый день постите одно и тоже, потому что "пора". Почему пора? "А хз потому что так было год назад." А ничего что год назад в августе уже было 28, а в феврале 26 потрогали?
Востаннє редагувалось Moneta в Суб 05 жов, 2019 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Долярчик написав:.... і все таки думаю, що зараз відбувається "п'ятничний синдром".... - але ви гребіть...... гребіть бакси на всі!
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 05 жов, 2019 15:20, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Оранжевый-хит сезона написав:Завтра после обеда увидим забытый откуп базарников в воскресенье
а с понедельника возле обменников народ будет после получения зарплаты покупать на последние монеты у.е.
когда народ массово покупает на последние монеты у.е. (или вообще на кредитные) то такой народ легче всего оставить без штанов и заставить его сдавать на хлебушек дешевле а вот когда наоборот народ массово плюется в сторону грязных зеленых бумажек, а за предложение купить валюту в кредит может дать в морду - вот тут лучший момент для покупки.
ИМХО: судя по той великой приватизации всего и вся от Кабмина на 2020г, то те кто не успели запрыгнуть в $ по 24,ХХ - не расстраивайтесь, будет и на гривневой улице праздник. Чет и у самого желание отпало тарить бакс по сегодняшней цене.....