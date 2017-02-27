Створений прециндент, коли гривня через кілька років укріпилася надовго (може назавжди?) тепер, таким чином, кількість оленів природнім шляхом катасрофічно зменшилася і мають право попасти в червону книгу. Тим самим валютні спекулянти залишаються без значної частини своїх клієнтів.
І ці події зі зміцненням гривні запустили безповоротний процес зневіри пересічних громадян до всевластя бакса.
Особисто мені бакс вже не цікавий. Ну трохи є і годі. Надалі тільки гривня, бо світового кризису немає, всьо ідьот путьом. Для іноземних інвесторів Україна стала своєрідною Меккою. Пірамідо ОВДП може стати довготривалою (10- 20 років).
Загалом, усьо путьом, Вася.