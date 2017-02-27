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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2385238623872388

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 274
Не нижче 24.50
50%
137
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 15:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Створений прециндент, коли гривня через кілька років укріпилася надовго (може назавжди?) тепер, таким чином, кількість оленів природнім шляхом катасрофічно зменшилася і мають право попасти в червону книгу. Тим самим валютні спекулянти залишаються без значної частини своїх клієнтів.
І ці події зі зміцненням гривні запустили безповоротний процес зневіри пересічних громадян до всевластя бакса.
Особисто мені бакс вже не цікавий. Ну трохи є і годі. Надалі тільки гривня, бо світового кризису немає, всьо ідьот путьом. Для іноземних інвесторів Україна стала своєрідною Меккою. Пірамідо ОВДП може стати довготривалою (10- 20 років).
Загалом, усьо путьом, Вася.
Yuri_61
 
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  #<1 ... 2385238623872388
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