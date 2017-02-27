Створений прециндент, коли гривня через кілька років укріпилася надовго (може назавжди?) тепер, таким чином, кількість оленів природнім шляхом катасрофічно зменшилася і мають право попасти в червону книгу. Тим самим валютні спекулянти залишаються без значної частини своїх клієнтів. І ці події зі зміцненням гривні запустили безповоротний процес зневіри пересічних громадян до всевластя бакса. Особисто мені бакс вже не цікавий. Ну трохи є і годі. Надалі тільки гривня, бо світового кризису немає, всьо ідьот путьом. Для іноземних інвесторів Україна стала своєрідною Меккою, а ОВДП стали небесною манною (з нічого). Пірамідо ОВДП може стати довготривалою (10- 20 років). Загалом, усьо путьом, Вася.
Национал - патриоты и формула Штанмайера не совместимы. Будут опасные события. Неужели гривна выстоит?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 05 жов, 2019 15:44, всього редагувалось 2 разів.
КурсЫ, пирамиды... А вспомните, как хорошо вчера Бацька воспользовался своей этой оговорочкой о России, как красиво вышел из ситуации! В этот момент я (и, думаю, все остальные) поняли кто настоящий комик!!
Yuri_61 написав:Створений прециндент, коли гривня через кілька років укріпилася надовго (може назавжди?) тепер, таким чином, кількість оленів природнім шляхом катасрофічно зменшилася і мають право попасти в червону книгу. Тим самим валютні спекулянти залишаються без значної частини своїх клієнтів. І ці події зі зміцненням гривні запустили безповоротний процес зневіри пересічних громадян до всевластя бакса. Особисто мені бакс вже не цікавий. Ну трохи є і годі. Надалі тільки гривня, бо світового кризису немає, всьо ідьот путьом. Для іноземних інвесторів Україна стала своєрідною Меккою, а ОВДП стали небесною манною (з нічого). Пірамідо ОВДП може стати довготривалою (10- 20 років). Загалом, усьо путьом, Вася.
Национал - патриоты и формула Штанмайера не совместимы. Будут опасные события. Неужели гривна выстоит?
Помню в 2004 году доллар с 5,35 упал до 5.0, потом в 2008 до 4,65. Потом стал 8 грн.)
Yuri_61 написав:Створений прециндент, коли гривня через кілька років укріпилася надовго (може назавжди?) тепер, таким чином, кількість оленів природнім шляхом катасрофічно зменшилася і мають право попасти в червону книгу. Тим самим валютні спекулянти залишаються без значної частини своїх клієнтів. І ці події зі зміцненням гривні запустили безповоротний процес зневіри пересічних громадян до всевластя бакса. Особисто мені бакс вже не цікавий. Ну трохи є і годі. Надалі тільки гривня, бо світового кризису немає, всьо ідьот путьом. Для іноземних інвесторів Україна стала своєрідною Меккою, а ОВДП стали небесною манною (з нічого). Пірамідо ОВДП може стати довготривалою (10- 20 років). Загалом, усьо путьом, Вася.
Национал - патриоты и формула Штанмайера не совместимы. Будут опасные события. Неужели гривна выстоит?
Каждый день слышу и вижу по 1+1(и др. каналах) о том как стреляют на фронте и погибают наши ребята . Никогда не сотрется из памяти МММ. (ну конечно если у тебя не алкогольный делирий) Никогда не пойму , что ОВДП стала манной небесной , а не развитие экономики . На счет ШТАНХУЕРА , думаю что еще мы все носик от кровавой юшечки вытрем.
Но я поставлю Вам плюсик , за Ваши "светлые мысли".